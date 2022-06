Over smaken en kleuren valt niet te twisten, zo ook in de muziek. En toch kan je van sommige popnummers moeilijk ontkennen dat ze echt goed in elkaar zitten. Maar wat is dan het geheime ingrediënt? En hoe kunnen subtiele aanpassingen een nummer helemaal veranderen? Musicoloog prof. dr. Jeroen D’hoe (KU Leuven) zet zich achter de piano en laat het je gewoon horen.