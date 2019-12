De driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Minister voor Wetenschapsbeleid gaat dit keer naar Universiteit van Vlaanderen, de samenwerking tussen vijf Vlaamse universiteiten, Knack en de VRT. 'Dit project belichaamt helemaal waar we met het wetenschapsbeleid naartoe willen,' zegt minister Hilde Crevits (CD&V

De Prijs van de Vlaamse Minister voor Wetenschapsbeleid wordt om de drie jaar uitgereikt aan personen of instellingen die erin geslaagd zijn om op voortreffelijke wijze wetenschap binnen het bereik te brengen van het algemeen publiek.

Universiteit van Vlaanderen werd opgericht in 2017 met als doel universitaire kennis zo breed mogelijk te verspreiden met behulp van korte online colleges. Het project werd in recordtijd een van de grootste platformen voor wetenschapscommunicatie in Vlaanderen. Bekijk de lijst van alle colleges op Knack.be.

Universiteit van Vlaanderen

Met de prijs wordt Universiteit van Vlaanderen bekroond voor haar bijzonder grote bereik maar ook de hoge kwaliteit die zij weet te garanderen: een combinatie die een moeilijke evenwichtsoefening is in de wetenschapscommunicatie. Bijzondere aandacht gaat ook naar jongeren. Met een sterke aanwezigheid op Youtube bereikt Universiteit van Vlaanderen jongeren waar ze zitten.

'De Universiteit van Vlaanderen belichaamt helemaal waar we met het wetenschapsbeleid naartoe willen: kennis, die vaak verborgen blijft achter de universiteitsmuren, toegankelijk maken voor iedereen,' aldus minister Hilde Crevits. 'Het is belangrijk het werk van wetenschappers beter te begrijpen en te vertrouwen. Zeker in tijden van nepnieuws is er extra aandacht nodig voor het brengen van feiten. Met filmpjes en podcasts geeft de Universiteit van Vlaanderen een echt gezicht aan de wetenschap.'

Colleges

In hun eerste twee collegejaren leverde Universiteit van Vlaanderen reeds meer dan 65 miljoen contactmomenten op, met een bereik van meer dan 2,5 miljoen kijkers en maandelijks 250.000 luisteraars van de podcast. Met opiniestukken, extra artikels of interviews geven mediapartners Knack en VRT de video's en podcasts extra aandacht, zodat heel verschillende doelgroepen bereikt worden.

'Wij zijn bijzonder trots dat we er in die twee jaar in geslaagd zijn om een heel ruim publiek te bereiken', zegt Universiteit van Vlaanderen-voorzitter en -oprichter Johnny Quidé. 'Wetenschap is voor iedereen. Het toegankelijk, begrijpbaar en relevant maken voor iedereen, dat is mijn droom die hiermee elke dag een stukje meer verwezenlijkt wordt. Deze prijs motiveert ons om de komende jaren nog meer manieren te vinden om de rijke kennis van onze universiteiten aantrekkelijk te verspreiden buiten de muren van de instellingen.'

De Prijs van de Vlaamse Minister voor Wetenschapsbeleid zag het levenslicht in 2000. Vorige winnaars waren onder meer Canvas, Kazerne Dossin, Roger Van Overstraeten-society, EOS Magazine en Technopolis.