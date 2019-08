Bomen en planten kunnen nog ongeveer tachtig jaar extra CO2 uit de atmosfeer opnemen en bescherming bieden tegen broeikasgassen. Na 2100 wordt dat onzeker, omdat de CO2-niveaus dan mogelijk zo hoog zijn dat planten hun 'breekpunt' bereiken, blijkt uit onderzoek.

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Universiteiten van Stanford (VS) en Barcelona waarschuwt dat bomen slechts een fractie van de CO2 in de atmosfeer kunnen opnemen en dat onduidelijk is hoeveel capaciteit ze na 2100 nog hebben.

'Fossiele brandstoffen onder de grond houden is de beste manier om verdere opwarming te voorkomen', zegt hoofdauteur César Terrer van de School of Earth, Energy & Environmental Science van Stanford University. 'Het stoppen van ontbossing en in stand houden van bossen is de op één na beste oplossing.'

Voedsel

CO2 is voedsel voor bomen en planten. Samen met voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor helpt het bomen en planten te groeien. Bij een stijging van het CO2-gehalte hebben bomen echter extra stikstof en fosfor nodig voor een uitgebalanceerd 'dieet'.

Het is volgens de onderzoekers onduidelijk hoeveel extra CO2 bomen kunnen opnemen, gezien de afhankelijkheid van andere voedingsstoffen. Dat maakt voorspellingen over de opwarming van de aarde onzeker.

Voor het onderzoek werden bossen blootgesteld aan verhoogde niveaus CO2 en planten gekweekt in kamers gevuld met gas. Dat leverde nuttige data op, maar geen definitief antwoord, zeggen de onderzoekers. Ze analyseerden daarnaast data uit alle eerder gedane experimenten met grasland, struikgewas, landbouwgrond en bossen.

Plantengroei

Uit de resultaten blijkt dat door de CO2-niveaus die verwacht worden tegen het einde van de eeuw de biomassa van planten met 12 procent kan groeien. Daardoor kunnen ze meer CO2-opnemen: een hoeveelheid vergelijkbaar met zes jaar de huidige uitstoot van fossiele brandstoffen.

Tropische bossen, zoals die in de Amazone, Congo en Indonesië, spelen een kritieke rol in dit systeem en hebben het grootste potentieel om extra CO2 op te slaan. 'We zien momenteel willekeurige bomenkap in onaangetaste tropische bossen, de grootste reservoirs van biomassa op de planeet', zegt Terrer. 'We staan daardoor op het punt een belangrijke manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan, kwijt te raken.'