'De startnota van de N-VA is een niemendalletje in de strijd tegen de klimaatopwarming'

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans is verbaasd over de bescheiden ambities van de N-VA in de strijd tegen het grootste probleem dat op ons afkomt (en dat zijn niet de migranten).

'De nota trekt de kaart van het 'vooruitgangsoptimisme': dat verblindende proces van 'we lossen het allemaal wel op met nieuwe technologie', waarvan nu al duidelijk is dat het schromelijk te laat zal komen om de strijd tegen de klimaatopwarming efficiënt te voeren.'

'De wereld verandert. Europa verandert. Vlaanderen verandert.' Zo begint de 'startnota' van informateur Bart De Wever (N-VA), waarmee formateur Jan Jambon nu aan de slag moet, samen met CD&V en Open VLD. Een zeven pagina's lang (of vooral kort) document dat de basis voor het echte werk moet vormen.

