Starship, ’s werelds grootste raket, meteen na lancering ontploft

De explosie betekent niet per definitie een mislukking voor de Amerikaanse zakenman Elon Musk en zijn bedrijf.

Vanop lanceerbasis Starbase, in het zuiden van de Amerikaanse staat Texas, is donderdag Starship, de raket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX, gelanceerd.

Kort na de lancering ontplofte het ruimtetuig, al lag dat binnen de lijn der verwachtingen.

Het feit dat de raket vanop zijn lanceerplatform wist op te stijgen, is al een enorme prestatie. SpaceX had al benadrukt dat de testvlucht is bedoeld om meer informatie te krijgen. Dat lukt volgens het bedrijf ook bij een ‘snel ongepland uit elkaar vallen’ van het vaartuig, wat dus gebeurde.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Musk werkt al een tijd aan een plan om commerciële vluchten naar de maan en Mars te brengen. Daarvoor ontwikkelde hij de raket Starship. Afgelopen vrijdag kreeg de miljardair groen licht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit voor een eerste testvlucht. Die moest normaal afgelopen maandag plaatsvinden, maar door een technisch euvel werd ze uitgesteld naar vandaag/donderdag.

Met een lengte van 120 meter en met plaats voor 100 mensen was Starship de grootste raket aller tijden. De bedoeling van de testvlucht was dat het onderste deel, de 70 meter lange Super Heavy Booster, na het opstijgen terugkeerde naar de aarde. Als alles goed was gegaan, moest de 50 meter lange Starship-capsule zelf verdergevlogen zijn naar een baan om de aarde, om anderhalf uur na lancering in zee te belanden bij het Hawaïaanse eiland Kauai.