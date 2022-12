De memes van Elon Musk: als mopjes een bron van misverstanden worden

Elon Musk heeft al jaren de reputatie van memelord op Twitter. Nu hij als nieuwe eigenaar van Twitter onder een vergrootglas ligt, worden zijn grappen geregeld nieuws.



Toen Amerikaanse nieuwsredacties eind oktober de eerste berichten over een ontslagronde bij Twitter ontvingen, trokken ze massaal naar het Twitterhoofdkwartier in San Francisco. Twee grappenmakers, die in werkelijkheid helemaal niet bij Twitter werkten, wandelden de straat in met een kartonnen doos vol persoonlijke bezittingen. Ze werden prompt geïnterviewd door verschillende media die dachten een exclusief interview te scoren.

De namen die de pranksters opgaven, hadden nochtans een belletje kunnen doen rinkelen: ‘Rahul Ligma’ en ‘Daniel Johnson’ verwezen naar het internetmopje ‘Ligma Johnson’ – ruw vertaald: ‘Lik mijn lul’.

Kersverse Twitterbaas Elon Musk vond het voorval hilarisch. Hij tweette dat Ligma en Johnson ‘het zelf hadden gezocht’, gevolgd door een emoji van een aubergine – op het internet meestal gebruikt als ersatz voor een penis. Enkele dagen later poseerde hij zelfs op een foto tussen de twee grappenmakers, om aan te kondigen dat hij ze weer in dienst had genomen. ‘Belangrijk om toe te geven wanneer ik ongelijk heb, en hen ontslaan was echt een van mijn grootste fouten’, grapte Musk.

Maar die mopjes gingen het petje te boven van een populaire Vlaamse krant die vorige maand een overzicht publiceerde van Musks periode aan het hoofd van Twitter. Het teruggedraaide ‘ontslag’ van Ligma en Johnson, die Musk ‘niet meer nuttig achtte voor zijn firma’, werd daarin oprecht vermeld als een onderdeel van zijn brokkenparcours.

Memedief

Memes zijn misschien grappig bedoeld, maar op sociale media beschouwt men ze als een ernstige kwestie. Musk is zowel fan als grootverspreider van memes, in zoverre dat hij er niet voor terugdeinst om er te stelen van de mensen die ze verzinnen. The New York Times schreef al in 2021 een artikel over zijn reputatie als ‘memedief’.

Tegelijkertijd vormt misbegrepen satire sinds jaar en dag een belangrijke bron van desinformatie. De globale wildgroei aan satirische websites leidt geregeld tot misverstanden, vooral wanneer mensen screenshots van satirische titels verspreiden onder een breder publiek dat niet beseft dat Nieuwspaal of The Babylon Bee geen echte nieuwsmedia maar mopjessites zijn. Dat geldt natuurlijk dubbel voor iemand als Musk, met zijn meer dan 100 miljoen volgers op Twitter.

Toch leek ook Musk te erkennen dat wat extra context bij zijn memegebruik geen overbodige luxe is. Community Notes, een Twitterprogramma dat gebruikers toelaat om uitleglabels toe te voegen aan tweets, plakte ook een notitie met een factcheck aan een tweet van Musk. En dat vond die zelf best oké: ‘Als Community Notes mij kan corrigeren, kunnen ze vanzelfsprekend iedereen corrigeren. Ze hadden gelijk om het label toe te voegen.’