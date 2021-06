In tegenstelling tot wat op sociale netwerken beweerd wordt, maken vaccins tegen COVID-19 de arm van de gevaccineerden niet magnetisch. Dat heeft een onderzoek van de universiteit van Namen aangetoond. Wel is er sprake van 'adhesieverschijnselen' waarbij bepaalde materialen zich aan de huid kunnen hechten, maar die hebben volgens de onderzoekers mogelijk te maken met een plaatselijke ontstekingsreactie met afscheiding van water en talg.

Op sociale media circuleren video's en foto's van mensen die na een vaccinatie erin slagen om voorwerpen, zoals sleutels, bestek of hun smartphone, aan de plek van de injectie te laten plakken. Een case study onder leiding van professor Jean-Michel Dogné van de UNamur ging na of dit te maken kan hebben met magnetisme, zoals in deze video's beweerd wordt.

De resultaten zijn duidelijk: metingen met verschillende apparaten die magnetische velden detecteren, tonen aan dat er geen magnetisme aanwezig is. Bovendien blijven ook materialen waar magnetisme geen invloed op heeft, zoals aluminium, plakken aan de arm. Wel stelden de onderzoekers vast dat het 'adhesieverschijnsel' niet optreedt bij de arm waar het vaccin niet werd toegediend.

Een hypothese is dat vaccinatie een plaatselijke ontstekingsreactie kan veroorzaken die bij bepaalde personen kan leiden tot een toenemende afscheiding van water en mogelijk talg. Die stoffen kunnen zorgen voor contacthechting van bepaalde materialen. Het kleefeffect kon bovendien ongedaan gemaakt worden door magnesiumsulfaat aan te brengen.

