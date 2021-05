Op sociale media wordt gezegd dat verzekeringen niet zouden uitbetalen als een verzekerde zich heeft laten vaccineren. De verzekeringssector is formeel: dat klopt niet. Het nemen van een (corona)vaccin tast op geen enkele manier je levens- of andere verzekeringen aan.

Op 1 mei post een vrouw onderstaand bericht op haar Facebookpagina. Het wordt 57 keer gedeeld en bereikt 4100 Facebookgebruikers.

Volgens de vrouw zouden 'veel verzekeringen' niet uitkeren wanneer u gevaccineerd bent, 'omdat u vrijwillig meedoet aan een experiment'.

Zoals Knack-collega Rien Emmery al schreef op 14 april 2021, is het zo dat er op sociale media nogal wat misleidende informatie wordt verspreid over verzekeringswaarborgen na coronavaccinatie.

Als je ziek wordt of overlijdt na een coronavaccinatie, dan zou je verzekeraar je in de kou laten staan, waarschuwen vaccinsceptici. Tweets en Facebookmemes stellen dat wie kort na een vaccinatie overlijdt, niet zou kunnen rekenen op uitbetaling van de levensverzekering, zogezegd omdat de coronavaccins een 'vrijwillig medisch experiment' zouden zijn.

'Covid-19-vaccinsterfgevallen worden niet gedekt door levensverzekering omdat vaccinaties "experimentele medische interventie" zijn', kopte Frontnieuws, een website die door de Hoax-wijzer als 'valse nieuwssite' is gecatalogiseerd.

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, voelde zich verplicht om het gerucht tegen te spreken in de pers en op sociale media.

Woordvoerster Barbara Van Speybroeck van Assuralia stelde op 18 maart iedereen gerust in een interview op Radio 2: 'Het nemen van een coronavaccin tast op geen enkele manier je levensverzekering aan. Dat is pure nonsens. Iedereen moet zelf kiezen of hij of zij het vaccin neemt, maar laat dit absoluut geen reden zijn om te twijfelen om een vaccin tegen covid-19 te nemen.'

Op Twitter deelde Assuralia op 6 april, als antwoord op een tweet, een factcheck van dpa met als titel 'Levensverzekering keert ook na covid-19-vaccinatie uit'.

Op LinkedIn deelde Assuralia een factcheck van VRTNWS over hetzelfde thema.

Ziekenfonds

Online geruchten over coronavaccins en verzekeringen beperken zich niet tot levensverzekeringen, zo constateerde Rien Emmery. Volgens sommige berichten op sociale media zouden ook ziekenfondsen en hospitalisatieverzekeringen je laten vallen als gevolg van een coronavaccinatie.

Ook dat klopt niet, stelde Emmery vast na een rondvraag. Astrid Janssens, adjunct-medisch directeur van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, liet weten dat de vaccinatiestatus van een patiënt geen enkele invloed heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of hospitalisatiewaarborgen: 'Het gerucht dat ziekenfondsen geen uitbetaling zouden doen in geval van ernstige bijwerkingen na een vaccin, is dus niet correct.'

Hetzelfde geldt volgens Janssens voor mensen die het coronavaccin weigeren en daarna covid-19 oplopen: ' Het is niet omdat iemand in een T-shirt rondloopt bij vriesweer en een longontsteking opdoet, dat hij geen recht heeft op een uitkering. Zoals je op de sites van de verschillende ziekenfondsen kunt zien, wordt er ingezet op het correct informeren van verzekerden over de vaccinaties, maar het is niet aan het ziekenfonds om een oordeel te vellen over mensen die zich niet willen laten vaccineren.'

Uitsluiting

Hoe zit dat bij de verzekeraars? Verzekeringsmaatschappijen nemen in hun voorwaarden klassiek een aantal uitsluitingen op waarbij de verzekerde niet op de waarborg kan rekenen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over zelfdoding, een 'opzettelijke of roekeloze daad' of bepaalde esthetische operaties.

In de algemene voorwaarden van enkele hospitalisatieverzekeringen aangeboden door DKV, een van de grootste spelers op de markt, staan inderdaad de kosten en de gevolgen van vaccinatie vermeld bij de uitsluitingen van de verzekeringswaarborg. Het is wellicht op basis van die (reeds voor corona opgestelde) algemene voorwaarden dat vaccinsceptici insinueren dat verzekeraars alle kosten op jou zullen verhalen wanneer je kort na een coronavaccinatie in het ziekenhuis belandt.

Gevraagd naar een reactie was DKV echter duidelijk: 'Wij steunen de vaccinatiecampagne, omdat die onze klanten beschermt in deze pandemie. Dit is waarom we hebben gezegd dat we alle omstandigheden in overweging nemen en eventuele gevolgen van de vaccinatie, zoals trombose, zullen dekken. Als speler in de verzekeringssector nemen wij onze verantwoordelijkheid', zo liet DKV aan Emmery weten.

Assuralia-woordvoerster Barbara Van Speybroeck legt uit dat het voorkomen van vaccinatie als uitsluitingsgrond niet de norm is en bovendien sowieso niet voortvloeit uit een inschatting van een eventueel hoog risico voor gevolgen van vaccinaties. Assuralia ziet ook niet in waarom verzekeringsclaims over eventuele bijwerkingen van vaccins zouden worden afgewezen: 'Ook al is een bijwerking beschreven in literatuur en bijsluiters, het is zéér onwaarschijnlijk dat een oorzakelijk verband met zekerheid kan worden bewezen. Mocht er toch een negatief effect bewezen worden, dan kan de verzekeraar zich beroepen op de productaansprakelijkheid en zich verhalen op de producenten.'

Zelfs in het geval van een bewezen bijwerking van een coronavaccin - waarvan alle partijen benadrukken dat die zeldzaam zijn - word je als verzekerde dus niet in de steek gelaten. Ook wanneer je overlijdt nadat je een vaccinatie hebt ontvangen, wordt de levensverzekering gewoon uitgekeerd.

CONCLUSIE Op sociale media wordt gezegd dat 'veel verzekeringen' niet zouden uitbetalen wanneer een verzekerde zich heeft laten vaccineren. De verzekeringssector is formeel: dat klopt niet. Ook verzekeringsfirma DKV, die in enkele van haar polissen de gevolgen van vaccinatie heeft vermeld bij de uitsluitingen van de verzekeringswaarborg, zegt in een reactie dat ze de eventuele gevolgen van vaccinatie, zoals een trombose, zal dekken. We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

