Er was ooit een tijd waarin het begin van een schoolvakantie gelijk stond aan een stressloos ritje naar het werk zonder vervelende opstoppingen. Wellicht dacht je daar met weemoed aan terug toen je afgelopen week in... de file stond. Wat is er de voorbije jaren gebeurd?

Hett is een tendens dat we de laatste jaren op de Vlaamse wegen steeds minder het verschil merken tussen vakantie en een gewone werkweek. Tot grote frustratie van heel wat pendelaars die nog niet met vakantie zijn vertrokken en zich wanhopig afvragen hoe dat komt. VRT-verkeersanker Hajo Beeckman krijgt de vraag ongetwijfeld regelmatig op zijn bord. Hij ziet verschillende redenen waarom we in de zomer in de file blijven staan.

De eerste voor de hand liggende reden is simpelweg de groei van het verkeer doorheen de tijd. Een 10-tal jaar geleden kon je nog ongestoord naar het werk tuffen in de zomer, maar sindsdien is er elk jaar 1 procent verkeer bijgekomen door de voortdurende groei van de bevolking en de economie en een niet aangepast wegennet. Als je weet dat de teller op 5,7 miljoen personenwagens, exclusief vrachtverkeer en transit, staat, klinkt het heel aannemelijk dat ons verkeerssysteem dat gewoon niet meer kan behappen. Omdat de verkeersvolumes blijven stijgen is er in de vakantie dus steeds vaker eenzelfde verzadiging als in een schoolweek. 'We hebben letterlijk de limieten van het verkeer bereikt', aldus Beeckman op Radio 1.

Dat betekent ook dat er op de overvolle wegen lange files ontstaan bij de minste verstoring, zoals een ongeval. Omdat er geen buffercapaciteit is, vallen die problemen heel zwaar uit.

Vrijetijdsmensen

Een tweede reden is dat het vrijetijdsverkeer traditioneel toeneemt tijdens de vakantie. Ook hier heeft de economische groei een extra effect, versterkt door het mooie weer van de voorbije dagen en de vele buitenlandse wagens op onze wegen. Dat verkeer zie je vooral tussen de ochtend- en avondspits, waardoor die in elkaar overlopen. Vooral op dat laatste tijdstip is er al helemaal geen verschil meer tussen een 'gewone' en een vakantieweek, want dan zijn de meeste vrijetijdsmensen op de baan.

Daar komt nog eens bovenop dat grote werkzaamheden doorgaans plaatsvinden in de zomer. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt logischerwijze van de vakantie gebruik om de zwaarste punten aan te pakken. En dat laat zich vooral erg voelen in de eerste weken van de vakantie.

Zo is de Leopold-II tunnel voor renovatie sinds het begin van de zomervakantie dicht. Op 12 juli beginnen werken op de E19 Breda-Antwerpen tussen de op- en afrittencomplexen van Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel die een maand zullen duren. En dan zijn er nog de werken op de E40, de ring en de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen.

De rust zal pas te merken zijn wanneer het bouwverlof start. Die begint niet samen met de schoolvakanties. In Leuven en Antwerpen is dat dit weekend, In grote delen van West- en Oost-Vlaanderen Limburg start het bouwverlof op 15 juli. Na 5 augustus keert een deel van de mensen terug uit bouwverlof en groeien de files weer aan met als hoogtepunt de maand oktober. En waarom die laatste dé filemaand bij uitstek is, lees je hier.