De verklaring waarom u een hond kiest die fysiek op u lijkt, heeft ook gevolgen voor uw liefdesleven.

Dat baasjes op hun honden lijken, is wel degelijk een feit, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Californië. Ter verduidelijking: het is natuurlijk niet zo dat elke eigenaar van een bulldog een verfomfaaid gezicht vertoont. Soms zijn de gelijkenissen subtieler, zoals de die tussen de vorm van de ogen. Bovendien geldt de gelijkenis enkel voor rashonden en niet voor bastaardhonden.

...

Dat baasjes op hun honden lijken, is wel degelijk een feit, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Californië. Ter verduidelijking: het is natuurlijk niet zo dat elke eigenaar van een bulldog een verfomfaaid gezicht vertoont. Soms zijn de gelijkenissen subtieler, zoals de die tussen de vorm van de ogen. Bovendien geldt de gelijkenis enkel voor rashonden en niet voor bastaardhonden. Maar hoe valt die bizarre overeenstemming te verklaren?Eerst even dit: er lijkt enige evidentie te bestaan dat de fysieke verschijning van getrouwde partners in de loop der tijd steeds meer naar elkaar toegroeit omdat ze vaak dezelfde emoties ervaren die in de loop der jaren gelijkaardige contouren doen verschijnen in de lijnen van hun gezicht. Dat lijkt bij honden en hun baasjes niet het geval te zijn. Het is dus niet dat mensen na een tijdje fysiek op hun hond beginnen te lijken, maar wel dat mensen al van bij het begin een hond uitkiezen die al op hen lijkt. Misschien heeft het te maken met een vorm van familiariteit: een hond kan geruststellender overkomen als het dier een gelijkenis vertoont met bijvoorbeeld andere gezinsleden van wie we houden. Volgens sommige psychologen is er zelfs meer aan de hand. Mogelijk is het fenomeen een overblijfsel van hoe we geëvolueerd zijn in onze zoektocht naar een levenspartner. Een partner die op ons lijkt zorgt mogelijk voor een grotere kans dat zijn of haar genen compatibel zijn met die van ons. Deze enigszins narcistische eigenschap heeft niet alleen betrekking op het uiterlijk, maar ook op de persoonlijkheid. Hoewel dit door sommigen gecontesteerd wordt, hebben honden een persoonlijkheid en lijkt die persoonlijkheid ook overeen te komen met die van hun baasje. Een team van de Eötvös Loránd Universiteit in Boedapest toonde zelfs aan dat de gelijkenis groter was dan die tussen getrouwe koppels en tussen vrienden. Ook hier was het niet zo dat de hond het gedrag van het baasje in de loop der jaren had gekopieerd, maar wel dat de persoonlijkheid van de hond initieel een grotere aantrekkingskracht had op het baasje. De theorie lijkt niet alleen op te gaan voor onze huisdieren en partners, maar ook voor onze auto's. Iemand met een meer vierkantige kaaklijn zal bijvoorbeeld meer kiezen voor een iets ruigere auto.Kan de gelijkenis tot slot verder doorgetrokken worden? Wellicht wel, maar laten we het vooral hierbij houden.