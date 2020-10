Nieuwe inzichten dwingen tot steeds hogere ongerustheid.

Een team met klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB) analyseert in Nature Reviews Earth & Environment hoe de risico's verbonden aan de klimaatopwarming geëvolueerd zijn. Het heeft daartoe de rapporten van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) sinds 2001 vergeleken. In die twintig jaar is een duidelijke evolutie merkbaar: het panel schat de risico's almaar hoger in. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en de concrete realiteit (met bosbranden, droogteperiodes en zware stormen) dwingen tot ongerustheid: steeds meer lijken de oorspronkelijke worstcasescenario's de realiteit te zullen worden. Tegelijk is duidelijk dat hoe sneller we de opwarming kunnen stoppen, hoe minder schadelijk de gevolgen zullen zijn. De impact van het luchtverkeer op de klimaatopwarming is de laatste twintig jaar bijna verdubbeld. Dat toont een analyse in Atmospheric Environment aan. Met haar stijgende aantal vluchten is de luchtvaart vandaag verantwoordelijk voor 3,5 procent van de door menselijke activiteiten veroorzaakte opwarming. Ze zal een van de laatste sectoren zijn die klimaatvriendelijk gaan opereren.