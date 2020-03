Viroloog Johan Neyts betreurt dat de SARS en MERS-virusuitbraken uit het verleden door de internationale gemeenschap niet zijn aangewend om coronavirusremmers te ontwikkelen in het geval van een nieuwe uitbraak.

Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) pleit al jaren voor het ontwikkelen van virusremmers voor de verschillende families van virussen die vandaag rondwaren. Tot frustratie van de viroloog werden de SARS en MERS-virusuitbraken in respectievelijk 2003 en 2012 door de internationale gemeenschap niet aangewend om specifieke coronavirusremmers te ontwikkelen in het geval van een toekomstige uitbraak. 'De wake-up calls van 2003 en 2012 voor coronavirussen waren blijkbaar niet voldoende om mensen enthousiast te houden', zei hij onlangs aan Knack.be. 'We zien vandaag een soort van steekvlampolitiek waarbij organisaties onmiddellijk enkele miljoenen vrijmaken om onderzoek te doen naar een vaccin en therapie, maar dat is eigenlijk veel te laat.'

Ook in het Canvas-programma Nachtwacht zegt Neyts dat we al 'een heel krachtig, veilig middel hadden kunnen hebben dat werkzaam zou zijn tegen een nieuw lid van de familie van coronavirussen.'

Als men toen naar de virologen geluisterd had, had men virusremmers voor deze en andere families van virussen kunnen ontwikkelen, en had de Wereldgezondheidsorganisatie een voorraad virusremmers kunnen aanleggen. 'We hebben dat lang bepleit maar soms worden wij als virologen als zageventen bekeken. Men gelooft niet dat er nog wel eens een nieuwe pandemie zal uitbreken. Nu staan we hier vandaag en ik vind het bijzonder pijnlijk en jammer dat je nu ziet dat er vierduizend mensen gestorven zijn. Dit had allicht kunnen worden voorkomen.'

In Nachtwacht (vanavond om 22u05 op Canvas) debatteert Neyts met macro-econoom Geert Noels en politicoloog Jonathan Holslag over de gevolgen op lange termijn van de coronacrisis.

