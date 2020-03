Van die mensen wonen er 137 in Vlaanderen, 28 in Wallonië en 27 in Brussel. Van de vijf anderen is geen informatie over de woonplaats gekend. Het totale aantal besmettingen in België komt daarmee uit op 886, het aantal sterfgevallen blijft op 4. Dat meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

De FOD Volksgezondheid ziet een toename van het aantal gevallen, die de komende dagen zal aanhouden. De FOD herinnert de bevolking aan het belang van thuisisolatie van zodra iemand ziek is (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen ...) en roept op om rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met de arts.

Zaterdag om 17 uur waren 163 mensen opgenomen in verschillende Belgische ziekenhuizen met het coronavirus en 33 van hen lagen op de afdeling intensieve zorgen. Van die 33 mensen moeten er 23 beademd worden. Dat meldt interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht.

'We zien een snelle stijging, die zich waarschijnlijk nog zal doorzetten', zegt de woordvoerder. 'We hopen wel dat het zich zal stabiliseren. Daarvoor vragen we iedereen om zich aan de richtlijnen te houden.'

'De mensen bij wie nu een besmetting is vastgesteld, zijn mensen die een tweetal weken geleden zijn blootgesteld aan het virus', zegt Steven Van Gucht. 'De impact van de maatregelen die donderdagavond genomen zijn, gaan we pas merken over een tiental dagen. Maar dan moet iedereen zich wel houden aan de richtlijnen. Wat we gisteren gezien hebben, dat mensen massaal over de grens gaan shoppen en terrasjes doen, is echt geen goed idee. Dat gaat meer infecties veroorzaken en meer ziekenhuisopnames.'

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem hebben de Belgische burgers de opgelegde maatregelen en richtlijnen in het algemeen goed nageleefd. 'Er zijn eigenlijk geen inbreuken daarop te melden', zegt de minister. 'Zaterdag zijn er wel een 100-tal tussenkomsten en waarschuwingen geweest voor mensen die de richtlijnen niet duidelijk konden interpreteren. Het ging dan bijvoorbeeld om een kleine sportieve activiteit. Alleen in de provincie Luxemburg, in het bos van Tenneville, hebben we een raveparty die daar georganiseerd was, stilgelegd nog voor die begonnen was.'

