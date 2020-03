In Europa kampt Italië momenteel het hardst met het coronavirus. Maar een opvallende analyse toont dat ook andere Europese lidstaten, waaronder België, hetzelfde traject volgen.

Sinds maandag zijn alle lidstaten van de Europese Unie getroffen door het coronavirus. Vooral in Italië grijpt de pandemie indringend om zich heen. Maar een analyse van Silvia Merler, hoofd van het Policy & Research Forum van Algebris Investments, een Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt met wereldwijd activabeheer, toont een opvallende realiteit: andere lidstaten volgen met vertraging hetzelfde traject dat Italië reeds heeft afgelegd. Het instituut - u kunt de volledige interactieve grafiek helemaal onderaan dit artikel bekijken - vergelijkt eerst de ontwikkelingen tussen de Chinese stad Wuhan en de Italiaanse regio Lombardije, die beide een populatie hebben van ongeveer tien miljoen inwoners (Zie afbeelding 1). Op de eerste dag (17/01) waarop de structurele versnelling van het aantal besmettingen in Wuhan plaatsvond, waren er in de Chinese stad 0,0564 bekende besmettingen per 10.000 inwoners. 21 dagen later was dat aandeel gestegen tot 10,56 bevestigde besmette personen. Op dag zeven introduceerden de Chinese autoriteiten een lockdown van de stad. In Lombardije begon die versnelling ruim een maand later (21/02), wanneer er 0,02 gekende besmettingen waren per 10.000 inwoners. Drie weken later bedraagt het aantal daar ruim 8,73 besmette personen op dat totaal. De Italiaanse overheid besloot op de zestiende dag om Lombardije in lockdown te plaatsen. Lombardije is met een iets lager besmettingspercentage begonnen, en komt na zeven dagen ook op een iets lager besmettingspercentage uit. Het tijdstraject van het aantal besmettingen per tienduizend inwoners in Wuhan en Lombardije overlapt dus zo goed als helemaal, ondanks het tijdsverschil van de lockdown. Wat er na dag 21 dagen in Wuhan is gebeurd, kan dus richtinggevend zijn voor de manier waarop het coronavirus de komende dagen en weken ook in Lombardije zal evolueren. Hoe zit de vork er precies aan de steel? Na dag 21 zien we het aantal besmettingen op een week tijd per 10.000 inwoners bijna verdrievoudigen tot een aantal van 29,99 bekende contaminaties. Op dag 28 verzwakte het aantal stijgingen terug, ondertussen blijft het aantal bevestigde besmettingen er stabiel. Verwacht wordt dat ook Lombardije de komende dagen een gelijkaardig verloop zal kennen. EuropaLaten we het ruimere plaatje eens bekijken (zie afbeelding 2). Wat als we de ontwikkelingen in heel Italië vergelijken met de manier waarop het coronavirus zich in België en andere Europese lidstaten verspreidt? Eerst en vooral valt op dat zowat alle lidstaten een gelijkaardig traject volgen als Italië, maar qua tijd achterlopen op de evolutie die zich in de laars van Europa intussen heeft voltrokken. Ervan uitgaande - het is dus een inschatting - dat al die landen op hetzelfde moment gelijkaardige maatregelen als Italië zullen treffen, verwacht Algebris Investments dat het aantal besmette gevallen per 10.000 inwoners er ongeveer gelijk zal lopen. Hoe sneller de autoriteiten dus met strenge maatregelen komen, des te groter de kans om de verspreiding van het virus in te tomen of tegen te houden. BelgiëHoe zit het met België? Volgens de analyse loopt België ongeveer tien dagen achter op het besmettingsratio van Italië. Wat zeggen de cijfers (zie afbeelding 3)? 18 dagen geleden waren er in Italië 0,026 bevestigde besmette gevallen per 10.000 inwoners. België zat tien dagen later op een besmettingsgraad van 0,02 bekende besmettingen per 10.000 inwoners. Opvallend: de dagen nadien lag het aantal besmette gevallen in België zelfs hoger dan tien dagen eerder in Italië. Uiteindelijk kwamen de twee landen, België tien dagen geleden en Italië twintig, terug op een gelijkaardig aantal besmette gevallen. Hoe verliep het nadien verder in Italië? Twintig dagen geleden waren er in Italië 0,337 besmettingen op een aantal van 10.000 inwoners. De stijging zette zich daarna exponentieel verder: vier dagen geleden waren er 1,219 bekende gevallen op hetzelfde totaal. Het is dus niet ondenkbaar dat ook België een gelijkaardige evolutie zal meemaken als Italië. Zwitserland, dat vijf dagen achterloopt op de situatie in Italië, toont alvast van wel (zie afbeelding 4). Vijf dagen geleden waren er in Italië 0,973 bekende gevallen per 10.000 inwoners. Vijf dagen voordien waren er in Zwitserland 0,961 bevestigde besmettingen op hetzelfde aantal. Verschil is wel dat de Belgische regering sneller verregaande maatregelen heeft genomen dan Italië. De Italiaanse regering kondigde maandagnacht een complete lockdown aan van het land, donderdagavond was België aan de beurt weliswaar met iets minder strenge maatregelen. Het zal dus moeten blijken of de aangekondigde stappen hier zullen volstaan. Natuurlijk spelen er nog andere variabelen tussen Italië en bijvoorbeeld België: denk maar aan het aantal beschikbare tests waardoor besmettingen in de eerste plaats kunnen worden vastgesteld, de capaciteit om die tests uit te voeren, de beschikbaarheid van medisch materiaal en quarantaineplaatsen om verdere verspreiding te voorkomen, etc. Met andere woorden kan de analyse en de voorspelling van Algebris Investments niet zomaar met volledige zekerheid voor waar worden aangenomen. Voorzichtigheid met de data is dus meer dan geboden. Het volledige plaatje kan u hieronder interactief bekijken: