Impact van ruimtevluchten op het menselijk lichaam: ‘Sommige veranderingen zijn ronduit negatief’

Neurowetenschapper Angelique Van Ombergen (34) onderzoekt zowel de positieve als de negatieve effecten van ruimtevluchten op het menselijk lichaam.

‘Zodra de mens of een ander levend wezen de ruimte ingaat, heeft dat een grote impact op het lichaam’, zegt neurowetenschapper Angelique Van Ombergen, die al vijf jaar wetenschapscoördinator is bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. ‘In de ruimte treden er in zo goed als elk biologisch systeem veranderingen op. Sommige veranderingen zijn positief, omdat het aanpassingen zijn aan de nieuwe omgeving, zoals gewichtsloosheid. Andere zijn ronduit negatief, en die proberen we te beperken.’

Wat gebeurt er met het menselijk lichaam als we de ruimte ingaan?

Angelique Van Ombergen: Hoe langer astronauten in de ruimte blijven, hoe brozer hun botten worden, wat de kans op breuken verhoogt. Tegelijk worden hun spieren zwakker, omdat er geen zwaartekracht is die weerstand biedt. Daarnaast heeft lang in de ruimte blijven een negatieve impact op de ogen. Maar ook in het brein en in het immuunsysteem vinden er veranderingen plaats.

Waarom is ruimtevaart belangrijk?

Van Ombergen: Dankzij de ruimtevaart doen we fundamentele wetenschappelijke kennis op. Niet alleen over andere werelden, maar ook over het ontstaan van ons heelal en over de relatie van de aarde met andere hemellichamen. Bovendien zorgt de ruimtevaart voor heel wat innovatie en technologie die ons alledaagse leven makkelijker maken. Tot slot speelt er natuurlijk ook een stuk nieuwsgierigheid mee. U kunt zich ook afvragen waarom mensen de Everest beklimmen of afdalen naar het diepste punt van de aarde.

U schrijft ook kinderboeken over wetenschap.

Van Ombergen: Die kinderboeken gaan net als mijn onderzoek over het brein en de ruimtevaart. Toen ik doctoreerde, schreef ik al populariserende blogs over mijn werk. Later ben ik ook op maat van kinderen gaan schrijven. Omdat ik altijd betaald werd met belastinggeld, vind ik het belangrijk om terug te koppelen naar een breed publiek.

Zou u zelf ooit naar de ruimte willen?

Van Ombergen: Zeker, maar ik zou geen astronaut willen worden. Zij trainen jarenlang gigantisch hard om voor een langere periode de ruimte in te gaan. Ik zou er niet mijn hele leven aan willen wijden. Maar als ik de kans krijg om ooit mee te gaan op een korte ruimtemissie zou ik er niet over twijfelen.