De voorbije maand oktober was de warmste ooit gemeten, blijkt uit cijfers van het Europese Copernicusprogramma. In veel gebieden in de wereld lagen de temperaturen aanzienlijk boven het gemiddelde.

De gemiddelde globale temperatuur lag vorige maand 0,69 graden hoger dan het gemiddelde van de dertig oktobermaanden tussen 1981 en 2010. Daarmee was de maand net 0,01 graden warmer dan de vorige recordmaand oktober 2017.

De cijfers zijn afkomstig van satellieten en sensoren op het aardoppervlak en worden verzameld door het Europese Copernicusprogramma.

Groter in Europa

De opwarming verloopt niet overal ter wereld in hetzelfde tempo. In Europa bijvoorbeeld is het verschil met 1,1 graden Celsius groter dan het globale gemiddelde.

Vooral in het noordpoolgebied, het oosten van de VS en Canada, het Midden-Oosten en grote delen van Noord-Afrika en Rusland lagen de temperaturen vorige maand 'aanzienlijk boven het gemiddelde'. In het westen van de VS en Canada, tropisch Afrika en Antarctica was het iets kouder dan normaal.

Met oktober sneuvelt dit jaar al een derde maandrecord, na september en juni als heetste maanden ooit gemeten. Ook juli haalde een gedeelde eerste plaats en augustus haalde de tweede plek. Daardoor is de kans groot dat 2019 eindigt als een van de heetste jaren ooit gemeten.