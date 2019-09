Terwijl het Amazonegebied nog steeds in brand staat, wakkert het vuur aan de andere kant van de wereld aan. De 'lentebosbranden' in Australië voorspellen weinig goeds voor komende zomer.

Het bosbrandenseizoen in Australië, waar het nu stilaan lente wordt, is opvallend vroeg en vernietigend begonnen dit jaar. Het gaat om de ergste start ooit en er wordt gevreesd dat dat mogelijk een teken aan de wand is dat het ergste bosbrandenseizoen in de Australische geschiedenis er zit aan te komen.

