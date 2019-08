Na gesprekken met de bobo's van de agro-industrie noemt de Braziliaanse president Jair Bolsonaro de bosbranden in het Amazonewoud niet langer een onschuldig seizoensfenomeen. In de as van het regenwoud openbaart zich intussen een pijnlijke realiteit: de internationale gemeenschap heeft geen verhaal tegen nationale milieurampen met een globale impact.

Het zal er gestoven hebben op de communicatiedienst van Emmanuel Macron. 'De longen van onze planeet staan in brand', twitterde de Franse president vorige week over de bosbranden in het Braziliaanse Amazonewoud. De dramatische boodschap werd geïllustreerd met een verontrustende foto van een stuk in vlammen en rook gehuld regenwoud. Een krachtig beeld, maar algauw bleek dat het niet deze zomer maar al in 2003 werd gemaakt door een fotograaf van National Geographic. Pijnlijk voor Macron, want het stelde Jair Bolsonaro in staat om hem als verspreider van fake news te bestempelen. De gretigheid waarmee de Braziliaanse president riposteerde, mag niet verbazen. De extreemrechtse Bolsonaro, Braziliaans staatshoofd sinds januari 2019, wordt als de onzichtbare hand gezien achter de duizenden branden die de voorbije weken in het woud werden aangestoken.

