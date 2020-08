Knack vroeg samen met Bozar en Le Soir tien bekende intellectuelen naar hun ideeën over de wereld sinds corona. De Belgische boomkundige Valerie Trouet is hoogleraar aan de Universiteit van Arizona en publiceerde onlangs Wat bomen ons vertellen.

U bent een dendrochronoloog: wat houdt dat precies in?

Valerie Trouet: We bestuderen de boomringen om te kijken naar het klimaat van het verleden, naar de menselijke geschiedenis of naar ecosystemen van het verleden en hoe die met elkaar verbonden zijn.

Wat drijft u in dat soort onderzoek?

Trouet: Wat vooral voldoening schenkt, is het moment waarop je beseft iets te hebben ontdekt dat kan bijdragen tot een beter begrip van de klimaatverandering. Het is niet alleen wetenschap voor de wetenschap. Het is een zeer relevant probleem.

Denkt u dat we nog grip kunnen krijgen op dat probleem?

Trouet: Ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om onder die veilige opwarming van anderhalve graad te blijven. Maar je hebt ook twee of drie graden, en dat is allemaal beter dan vier of vijf graden.

Hoe is het om nu klimaatwetenschapper in de VS te zijn?

Trouet: Ik heb het geluk dat ik het klimaat van het verleden bestudeer, waardoor ik de indruk heb dat ik wat meer speelruimte heb. Op aanvallen ga ik bewust niet in. Ik voel me er niet prettig bij. Het vreet aan je energie en je tijd.

De vooruitgang die Trumps voorganger Obama hier heeft geboekt, is teruggedraaid.

Financiering is zeer belangrijk in de Amerikaanse academische wereld. Voelt u druk?

Trouet: Ja, op meerdere niveaus. De Universiteit van Arizona heeft haar budgetten de laatste jaren met 25 procent zien dalen. Dat betekent dat het collegegeld wordt verhoogd, waardoor de studenten worden belast. Maar de strijd tegen de klimaatverandering moet in de eerste plaats komen van de overheid. De vooruitgang die Trumps voorganger Obama hier heeft geboekt, is teruggedraaid. Dat is voor mij een groter probleem dan bezuinigingen op de wetenschap.

De oplossingen zijn er, zegt u. Ik begrijp dat u in principe niet tegen kernenergie bent, bijvoorbeeld.

Trouet: Ik noem mezelf een klimaatpragmaticus. In het verleden was ik geen voorstander van kernenergie. Er zijn risico's aan verbonden. Maar onze CO2-uitstoot is inmiddels zo groot dat we ons eerst daarvan moeten ontdoen. Ik zie niet in hoe we zonder kernenergie snel genoeg de overgang naar een koolstofarme samenleving kunnen maken. Ja, kernenergie is niet zonder risico. Maar CO2 is geen risico, het is een zekerheid dat het een slechte impact zal hebben.

Wat zou uw boodschap zijn aan jongeren?

Trouet: Jongeren hebben nog geen vaste gewoontes en kunnen daarom creatief zijn in het bedenken van manieren waarop we kunnen leven in een schonere, rechtvaardige en meer ethische samenleving. Dit is, behalve een tijd van grote onzekerheid, ook een zeer spannende tijd om in te leven. Het is een cliché, maar het klopt wel: als er zekerheid is, zijn er veel minder kansen.

Het volledige video-interview met Valerie Trouet kunt u hieronder bekijken vanaf woensdagavond 29 juli om 20.00 uur, op Bozar.be en op het YouTubekanaal van Bozar.

Eerdere interviews uit de reeks Repairing The Future (met onder meer Paolo Giordano en Thomas Piketty) vindt u daar ook terug. De komende weken volgen nog Joseph Stiglitz, Mazen Maarouf, Rem Koolhaas en Edgar Morin. Meer info: Knack.be/Bozar.

