Astronauten installeren nieuwe zonnepanelen op ISS

De Amerikaanse astronauten Josh Cassada en Frank Rubio hebben tijdens een ruimtewandeling de installatie van zonnepanelen op het Internationaal Ruimtestation (ISS) voltooid.

Cassada en Rubio brachten zaterdag ongeveer zeven uur buiten het ISS door, volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De zonnepanelen moeten de energievoorziening van het ISS met 30 procent verhogen. Het volgende uitje in de ruimte van de VS is gepland voor 19 december.

De zonnepanelen worden door NASA qua vorm vergeleken met yogamatten. De matten zijn rond een spoel gedraaid en worden mechanisch ontrold, waarna de astronauten ze vasthechten.

Dergelijke matten zullen 6 van de 8 oorspronkelijke zonnepanelen gedeeltelijk bedekken. Kostprijs van de matten: 103 miljoen dollar.