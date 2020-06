De strafeis tegen de politieagent die in Minneapolis de zwarte Amerikaan George Floyd om het leven bracht, is verhoogd tot 'moord zonder voorbedachtheid' ('second degree murder').

Dat heeft de plaatselijke senator Amy Klobuchar woensdag bekendgemaakt. De procureur die de feiten onderzoekt heeft de zaak geherkwalificeerd. Ook drie andere agenten die betrokken waren bij het incident zijn nu aangeklaagd, wegens medeplichtigheid.

Hoofdverdachte Derek Chauvin werd eerst nog verdacht van doodslag en derdegraadsmoord, maar aanklagers stellen nu dat hij schuldig is aan moord. De agent zou zijn daad weliswaar niet met voorbedachten rade hebben gepleegd, maar had op het fatale moment wel de intentie om te doden, menen de aanklagers.

De familie van het slachtoffer is blij met deze verzwaring van de aanklachten, zo zegt ze in een communiqué via haar advocaat Ben Crump. 'Het is een belangrijke stap op weg naar gerechtigheid', benadrukt ze. De 46-jarige George Floyd is maandag 25 mei overleden kort nadat hij zeer hardhandig werd aangehouden en gevloerd door vier agenten in Minneapolis. Floyd werd verdacht van het betalen met vals geld en zou zich tegen zijn arrestatie hebben verzet.

Chauvin drukte bijna 9 minuten lang met zijn knie in de nek van Floyd op de grond. De laatste 3 minuten vertoonde de Afro-Amerikaan al geen teken van leven meer. De meteen na het bekend worden van het voorval ontslagen en gearresteerde agent dreigt door de herkwalificate een lange celstraf te moeten uitzitten. In de staat Minnesota staat op 'second degree murder' tot 40 jaar cel.

De dood van Floyd leidt al dagenlang tot protesten in tal van Amerikaanse steden. Demonstranten spraken vaak ook hun woede uit over het feit dat pas één van de vier agenten die betrokken waren bij de dood van Floyd, in staat van beschuldiging was gesteld.

