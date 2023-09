Zoektocht naar leden commando na belegering Kosovaars klooster gaat voort

In Kosovo is de politie maandag, 24 uur na de belegering van een klooster in de buurt van de grens met Servië, nog op zoek naar tientallen gewapende mannen. De groep zou ook een politieagent hebben gedood.

‘Onze zoektocht gaat voor, we hebben veel agenten op het terrein’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Xhelal Sveçla, die toevoegt dat een arsenaal aan ‘zware wapens, explosieven en voeding’ werden aangettoffen op veel plaatsen. ‘We kunnen duidelijk stellen dat het arsenaal voorzien was voor honderden andere aanvallers.’

Een dertigtal leden van het zwaarbewapende commando had zich zondag urenlang verschanst in het klooster van Bansjka. Ze worden er ook van verdacht een politieagent te hebben gedood bij de Servische grens. De autoriteiten meldden dat drie aanvallers werden gedood door de politie.

Maandagnamiddag raakte bekend dat zes personen die een rol zouden gespeeld hebben bij de dood van de politieagent zich in Servië bevinden, aldus Sveçla. ‘Volgens onze informatie worden zes gewonde terroristen verzorgd in het ziekenhuis van Novi Pazar en we vragen aan Servië om hen meteen over te leveren aan de Kosovaarse autoriteiten zodat ze berecht kunnen worden’, zei de minister aan de pers.

Spanningen

In de Kosovaarse hoofdstad Pristina hangen maandag de vlaggen halfstok en er werd een dag van nationale rouw afgekondigd voor de overleden politieagent.

De aanval heeft de spanningen tussen Kosovo en Servië opnieuw aangewakkerd. Pristina beschuldigt Belgrado er al van zondagochtend van achter de aanval te zitten. Servië ontkent dat, en beschuldigt de Kosovaarse premier Albin Kurti ervan de Serviërs in Kosovo tot het uiterste te hebben gedreven met zijn ‘provocaties’.

De toename van de spanningen, bij de meest gewelddadige sinds de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo in 2008, kan een nieuw obstakel vormen op de weg naar de “normalisatie” van de betekkingen tussen Servië en Kosovo.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken roept beide landen in een persbericht alvast op om ‘zich te onthouden van elke actie of retoriek die de spanningen verder zouden kunnen aanwakkeren en onmiddellijk samen te werken met internationale partners om de situatie te de-escaleren, de veiligheid en rechtstaat te respecteren en terug te keren naar de door de Europese Unie gefaciliteerde dialoog’.