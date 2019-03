Zijn de dagen van Theresa May geteld?

The Sunday Times zegt te hebben gesproken met elf kabinetsleden die willen dat May plaats maakt voor een ander. Zij zouden van plan zijn om May zondag te confronteren en te eisen dat ze opstapt.

BuzzFeed omschrijft een vergadering tussen de premier en haar belangrijkste adviseurs, die haar zouden hebben verteld dat een brexitdeal alleen kans maakt als May zelf ontslag neemt. De interne kritiek op May zou zo fel zijn geweest dat één aanwezige de vergadering omschrijft als 'Moord in de Oriënt-Expres'.

Lees ook: Hoe de EU Theresa May een allerlaatste reddingsboei toewerpt

In The Sunday Telegraph komen verschillende prominente Conservatieven aan het woord die openlijk oproepen tot het vertrek van May. Een regeringsbron voorspelt dat de premier 'binnen tien dagen weg zal zijn'.

Volgens The Guardian heerst binnen de partij van May een sfeer die doet denken aan het 'einde der dagen'. Vertrouwelingen van May zouden parlementsleden nog proberen te overtuigen dat het vertrek van de premier 'het land richting algemene verkiezingen stuurt, en de partij uiteen zal scheuren'.

David Lidington, die vaak wordt omschreven als de facto vice-premier van May, wordt her en der genoemd als (tijdelijk) vervanger. 'De taak van David zou zijn om uitstel veilig te stellen bij de EU, een consensus te vinden voor een nieuw brexitbeleid en dan een ordelijke transitie naar een nieuwe leider te regelen', aldus een kabinetsbron tegen The Sunday Times.

Lidington wordt echter gezien als pro-EU, en is mogelijk onacceptabel voor de fanatiekere 'brexiteers' in de partij. 'Het idee dat iedereen een stap terug doet om David Lidington een soft brexit te laten afleveren is absurd', aldus een anonieme minister in The Guardian.

De openbare omroep BBC hoorde bij niet nader genoemde invloedrijke Conservatieve parlementsleden dat zij schoorvoetend de brexit-deal met de EU zouden goedkeuren indien May belooft het veld te ruimen. Downing Street 10 heeft echter van de hand gewezen dat men de premier tot aftreden zou kunnen overhalen.

Tegenover SkyNews heeft minister van Financiën Philip Hammond zondag de berichten over een 'coup' tegen May naar de prullenmand verwezen. 'Dit gaat niet om de premier of eender welk ander indivudu, dit gaat om de toekomst van ons land (....) wisselen van premier zou ons niet helpen'.

Hammond ontkende aan te sturen op een vervanging van May door David Lidington. 'Spelers wisselen lost het probleem niet op', zei Hammond ook. 'De regeringspartij veranderen zal het probleem niet oplossen', aldus de minister. In plaats daarvan moeten de parlementsleden kiezen welke brexit ze willen leveren, vindt Hammond die toegeeft dat een meerderheid voor de deal behalen bij een derde stemming 'zeer moeilijk' zal zijn. Er is ook geen meerderheid voor een tweede referendum, voegde de minister eraan toe.

Complete impasse

Theresa May staat op dit moment voor een complete impasse. Aan de ene kant wil het Britse parlement haar brexitplannen niet goedkeuren, aan de andere kant wil de Europese Commissie niet tornen aan het akkoord dat de voorbije twee jaar is onderhandeld.

In Londen gingen zaterdag ondertussen een miljoen mensen de straat op om op te roepen tot een nieuw brexitreferendum. Zij kregen steun van verschillende prominente figuren uit de Labour-partij. Een online petitie die oproept tot het annuleren van de brexit is inmiddels bijna 5 miljoen keer ondertekend.