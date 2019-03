Zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó terug in Caracas

Maandag arriveerde hij op de luchthaven Maiquetía in de omgeving van de hoofdstad Caracas. Dat was te zien op beelden van de Venezolaanse televisiezender VPI. De oppositieleider werd door vele aanhangers opgewacht. 'We zijn terug in ons geliefde land', schreef Guaidó op Twitter.

Guaidó kan gearresteerd worden omdat hij ondanks een uitreisverbod Venezuela had verlaten. 'Als het regime me probeert te ontvoeren, staan we klaar om de volgende stappen te ondernemen: demonstraties, samenwerking met onze internationale bondgenoten en met parlementsleden over de hele wereld', zei de 35-jarige politicus in op Twitter gepubliceerde beelden.

Duizenden mensen trokken maandag in heel het land de straat op voor de terugkeer van Guaidó. Ook Washington nam al stelling in. 'De veilige terugkeer van Juan Guaido naar Venezuela heeft voor de VS primair belang. Elke soort van afdreiging, geweld of intimidatie tegen hem zal niet worden getolereerd', schreef de Amerikaanse vicepresident Mike Pence op Twitter.

Vorige week had Maduro zijn tegenstander voor zijn terugkeer gewaarschuwd. 'Guaidó kan niet zomaar komen en gaan; de rechterlijke macht had hem verboden het land te verlaten', zei hij in een interview met de Amerikaanse omroep ABC.