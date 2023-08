‘Xi Jinping is veel gevaarlijker dan Poetin’: Republikeinse adviseur fileert geopolitiek

Elbridge Colby (43) is een van de bekendste strategen inzake buitenlands beleid van de Republikeinse partij. Onder Donald Trump bedacht hij mee een nieuwe defensiestrategie. Washington ziet in hem de mogelijke adviseur van de Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis, maar hij onderhoudt ook nauwe contacten met het kamp van Trump. Zijn boodschap: Europa moet zijn eigen last dragen.

Joe Biden slaagde erin de NAVO te verenigen na de aanval van Rusland op Oekraïne. U keurt zijn strategie af en zegt dat Amerika zich beter kan voorbereiden op een conflict met China.

Elbridge Colby: Amerika is niet langer de enige supermacht. Peking is economisch bijna even sterk. We moeten voorkomen dat Peking de Amerikaanse kernbelangen ondergraaft en zijn economische en militaire macht gebruikt om Azië te domineren.

De oorlog in Oekraïne winnen is de beste manier om China af te schrikken, volgens Joe Biden.

Colby: Economische sancties hebben niets uitgehaald. De oorlog kan alleen met militaire middelen worden gewonnen. Maar wat Amerika besteedt aan hulp voor Oekraïne, kan niet worden ingezet om een Chinese aanval op Taiwan af te slaan. Ik pleit niet voor het stopzetten van de hulp aan Oekraïne. Amerika kan een beperkte bijdrage leveren. Maar het leeuwendeel moet door de Europeanen worden gedragen.

Europa zal de Amerikaanse hulpleveranties nooit kunnen compenseren. Laat u Kiev dan niet vallen?

Colby: Zeker niet. Het Russische leger is zwakker dan gedacht. Het zit vast in Oost-Oekraïne en zal in de nabije toekomst moeilijk andere Europese landen kunnen aanvallen. China is volop aan het bewapenen, breidt zijn nucleaire strijdkrachten drastisch uit. President Xi Jinping zorgt ervoor dat China economisch in staat zal zijn om westerse sancties op te vangen. Alles wijst erop dat hij een oorlog voorbereidt. Als hij Taiwan binnenvalt, wordt dat een enorm militair conflict. We kunnen ons niet permitteren dat te verliezen, of we verzwakken onze positie in de Indo-Pacifische regio.

Een Republikeinse president zal harder staan tegenover China.

Waarom bent u er zo zeker van dat Xi Taiwan wil annexeren?

Colby: Volgens onze inlichtingendiensten heeft Xi zijn leger de opdracht gegeven zich voor te bereiden op een invasie in 2027. We moeten daarop voorbereid zijn. En de tijd dringt. Als Amerika er niet in slaagt om Taiwan te beschermen, zullen de Filipijnen, Vietnam en Indonesië geneigd zijn om deals te sluiten met Peking, omdat ze weten dat ze zich zonder de VS niet kunnen verdedigen. En ze zullen hun vertrouwen in Amerika verliezen als Taiwan valt.

U bent een van de weinige Republikeinen die al vroeg kritiek had op de Amerikaanse invasie in Irak na de aanslagen van 11 september 2001. Nu pleit juist u ervoor dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op een oorlog die veel gevaarlijker zou zijn.

Colby: Ik ben geen pacifist. Ik vond het goed dat Osama bin Laden werd opgepakt en gedood. Maar de oorlog in Irak was niet verstandig en heeft ons leven niet veiliger gemaakt. Het was een dure operatie en leidde tegelijk de aandacht af van China, dat een veel grotere bedreiging vormde dan Saddam Hoessein. Ik denk trouwens in het belang van de Europeanen. De regering-Biden financiert grotendeels de oorlog in Oekraïne, maar zal in ruil daarvoor op een dag eisen dat Europa deelneemt aan een economische oorlog tegen China om een invasie van Taiwan te voorkomen. Dat zou zinloos zijn omdat een oorlog om Taiwan nooit beslist kan worden door sancties. Het zou goedkoper zijn voor de Europeanen om de steun aan Oekraïne over te nemen van de Amerikanen, zodat zij zich op de strijd met China kunnen voorbereiden.

In 2018 wou president Trump de terugtrekking van de VS uit de NAVO aankondigen. Vandaag is hij de favoriet als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Moeten wij Europeanen ons erop voorbereiden dat Amerika ooit niet langer het oude continent wil verdedigen?

Colby: Dat zou overdreven zijn. In principe moeten we bondgenoten blijven. De NAVO heeft gebreken, maar het is een geweldig instituut. Ik wil een NAVO die uitgaat van de realiteit. En dat betekent in de eerste plaats dat de Europeanen veel meer voor hun eigen defensie moeten zorgen. Trump heeft zijn eigen aanpak en stijl, maar onder zijn presidentschap is er een eerste historische poging geweest om het op te nemen tegen Peking. Elke Republikeinse president – of het nu Trump of DeSantis is – zal nuchterder en harder tegenover China staan dan Biden.

(c) Der Spiegel – vertaling: Els Van Steenberghe