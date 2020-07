De Verenigde Staten hebben vrijdag sancties uitgevaardigd tegen een belangrijke economische en paramilitaire organisatie in Xinjiang, de regio in het noordwesten van China.

De VS beschuldigen de Chinese organisatie van mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren en andere etnische minderheden in de regio. Het Amerikaanse ministerie van Financiën deelde mee dat eventuele bezittingen van Xinjiang Production and Construction Corps, dat geleid wordt door de Chinese communistische partij, in de VS bevroren worden. De groep beheert eigen infrastructuur, universiteiten en media in Xinjiang. Verschillende Westerse landen, waaronder ook de VS, beschuldigen Peking ervan dat het meer dan een miljoen Oeigoerse moslims en andere leden van etnische minderheden heeft geïnterneerd. Ze zouden opgesloten worden in 'concentratiekampen'. China ontkent dat cijfer en zegt dat het om opleidingskampen gaat, om Oeigoeren te helpen aan een job.