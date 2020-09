De Verenigde Staten hebben woensdag sancties aangekondigd tegen procureur Fatou Bensouda bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. 'Elk individu of elke eenheid die de procureur materieel blijft bijstaan, stelt zich ook bloot aan sancties', zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, op een persconferentie.

Het ICC startte in maart een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door Amerikaanse militairen in Afghanistan.

De Amerikaanse president Donald Trump legde in juni sancties op aan werknemers van het ICC. Volgens Washington gebeurt dat onderzoek immers zonder de toestemming van de VS. De VS hebben al herhaaldelijk gedreigd met sancties als zo'n onderzoek zou worden gevoerd. Ze beweren namelijk dat het ICC door 'dubieuze partijen' wordt gedreven om dat onderzoek te doen.

Het ICC is in beginsel een strafhof dat ernstige misdaden onderzoekt en berecht in landen die bij het ICC zijn aangesloten. De Verenigde Staten zijn echter geen lid. Volgens Pompeo zijn alle onderzoeken van het hof 'onwettig'. 'Vandaag gaan we over van woorden naar daden omdat het ICC nog steeds Amerikanen viseert', aldus de Amerikaanse minister.

