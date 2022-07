Wapens in de VS: al 10.116 doden dit jaar, van wie 851 jonger dan 18 jaar

Volgens cijfers die tot 4 juli zijn bijgehouden, zijn er dit jaar al 309 massaschietpartijen in de VS geweest. Vijftien daarvan maakten ten minste vier dodelijke slachtoffers. In totaal kwamen in 2022, zelfdodingen niet meegerekend, al 10.116 mensen om het leven door wapens. 851 van die dodelijke slachtoffers waren 17 jaar of jonger.

De cijfers zijn afkomstig van het Gun Violence Archive. Deze organisatie beschouwt een schietpartij als een massaschietpartij als er ten minste vier gedode of verwonde slachtoffers zijn.

Op 4 juli stond de teller van het Gun Violence Archive op 309 massaschietpartijen. De schietpartij op 4 juli in een buitenwijk van Chicago, met zes doden, was dit jaar de vijftiende massaschietpartij in het land die vier of meer doden maakte.

Het jaar begon met zeven massaschietpartijen op 1 januari. De eerste daarvan werd vastgesteld in Denver, Colorado. Daar vielen twee doden en twee gewonden.

Als je het lijstje op de website van Gun Violence Archive overloopt, merk je enkele categorieën: familiedrama’s (een man doodt zijn kinderen en hun chaperonne tijdens een begeleid bezoek, een man doodt oom, tante en hun kinderen), bendegeweld (zes doden in Sacramento na een schietpartij tussen bendes met meerdere schutters), een drugsoverval die niet loopt zoals gepland, een man die na een wat hem betreft mislukte rugoperatie een bloedbad aanricht in het ziekenhuis. Bij sommige van de dodelijke schietpartijen is het niet duidelijk welk motief speelde.

Op 14 mei telde men de voorlopig dodelijkste schietpartij van het jaar. In Buffalo, New York, doodde een 18-jarige tien mensen in een voornamelijk door zwarten bezochte supermarkt. Uit zijn ‘manifest’ bleek dat de jongeman racistische motieven had. Hij werd gearresteerd.

Uvalde

Rouwenden in Uvalde © GettyImages

Tien dagen later, op 24 mei, werd het jaarrecord van Buffalo gebroken in Uvalde, Texas, waar een 18-jarige in een basisschool 19 kinderen en twee leraressen doodschoot. Het Gun Violence Archive rekent met in totaal 22 doden, omdat ook de schutter om het leven kwam. Hij had kort na zijn 18de verjaardag twee semiautomatische wapens gekocht en honderden kogels. Waarom hij de school uitkoos, is nog altijd niet duidelijk. Sindsdien proberen overlevenden en ouders van gedode kinderen te achterhalen waarom de politie zo laattijdig ingreep nadat de 18-jarige twee aanpalende klassen had gegijzeld.

Enkele zware schietpartijen maakten geen dodelijke slachtoffers. Zo opende in Brooklyn, New York, op 12 april een man het vuur in een metrostel. Tien passagiers werden gewond door de kogels, tientallen anderen werden bevangen door de rookbommen die de schutter deed afgaan, maar niemand liet het leven, ook de schutter niet die kon worden gearresteerd.

Het Gun Violence Archive telde dit jaar in de VS, zelfdodingen niet meegerekend, 10.116 doden door wapens. Daarbij zitten ook ongevallen met wapens. Met zelfmoorden erbij komt men voor de eerste helft van dit jaar uit boven 22.000. Van de 10.115 doden waren er 180 elf jaar of jonger. 671 waren tussen 12 en 17 jaar oud. Samengeteld waren 851 slachtoffers minderjarig.

De cijfers voor dit jaar zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar (20.944 doden door wapens over het hele jaar, zelfdodingen niet meegerekend), maar als je iets verder teruggaat is er duidelijk een toename. Het Gun Violence Archive telde in 2014 bijvoorbeeld ‘slechts’ 12.418 doden door wapens.