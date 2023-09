VS-vakbond breidt staking in autosector verder uit

De Amerikaanse vakbond UAW (United Auto Workers) heeft vrijdag nog 7000 leden extra opgeroepen om het werk neer te leggen. Een fabriek van Ford in Chicago en een van General Motors in Michigan gaan in staking.

Er waren al 18.600 werknemers aan het staken in 41 fabrieken in de Amerikaanse auto-industrie. Twee weken geleden was de actie gestart met een staking in 3 fabrieken, telkens een van Stellantis, Ford en GM. Vorige week werden daar 38 kleinere centra voor productie of distributie van onderdelen van Stellantis en GM aan toegevoegd. Bij Ford, dat zich buigzamer had opgesteld tijdens onderhandelingen, werden geen extra acties aangekondigd.

Dit keer is Stellantis de goede onderhandelaar, die geen extra staking te verduren krijgt.

De vakbond eist een forse loonsverhoging, meer werkzekerheid en de afschaffing van het werken met lager vergoede tijdelijken.

In de twee fabrieken die vrijdag door de staking dichtgingen worden de Ford Explorer en de Chevrolet Traverse geproduceerd. Aanvankelijk waren ook nieuwe acties bij Stellantis gepland, maar de bond veranderde die plannen op het laatste nippertje omdat onderhandelingen bij die autobouwer de goede richting opgaan, aldus vakbondsleider Shawn Fain.