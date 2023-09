Staking in VS-auto-industrie breidt uit, maar niet bij Ford

De staking in de Amerikaanse auto-industrie neemt uitbreiding. Vakbondsleider Shawn Fain kondigde vrijdag aan dat voortaan ook 38 distributiecentra voor onderdelen zullen staken, naast de drie assemblagefabrieken, waar sinds een week wordt gestaakt. Opmerkelijk: de uitbreiding geldt niet voor Ford, waar de onderhandelingen vooruitgang tonen.

‘Om heel helder te zijn’, aldus Fain, voorzitter van de United Auto Workers (UAW): ‘we zijn niet klaar met Ford. Er zijn nog ernstige verschillen die moeten uitgeklaard worden. Maar we willen aangeven dat Ford serieus is over een akkoord’. De staking in de Fordfabriek in Wayne, Michigan, die vorige vrijdag begon, wordt echter verdergezet.

De andere bedrijven, Stellantis en General Motors, hebben volgens hem geen gelijkaardige bereidheid getoond. ‘We zullen de distributiecentra sluiten tot die twee bedrijven tot bezinning komen en aan de onderhandelingstafel komen’.

Fain nodigde president Biden uit om een stakerspiket te vervoegen.

De CAO voor de auto-industrie liep vorige vrijdag af zonder dat er een nieuwe overeenkomst was bereikt. De UAW eist onder meer een loonsverhoging met 40 procent, gespreid over 4 jaar, een afschaffing van het systeem waarbij tijdelijken tegen lager loon en met slechtere bescherming werken, de indexering van de lonen en de invoering van een vierdagenweek. De 40 procent is volgens de vakbond wat de ceo’s van de bedrijven zichzelf de voorbije vier jaar als loonsverhoging hebben toegekend.