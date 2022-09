VS trekken 708 miljoen euro uit voor steun tegen dreigende hongersnood in Somalië

De Verenigde Staten trekken 708 miljoen euro uit om Somalië te steunen in de strijd tegen de aankomende hongersnood. Dat werd dinsdag bekendgemaakt door het Amerikaanse noodhulpagentschap (USAID).

Volgens de Verenigde Naties dreigt er een “verwoestende hongersnood” in het land in de Hoorn van Afrika. Tussen oktober en december zullen de zuidwestelijke regio’s Baidoa en Burhakaba naar verwachting getroffen worden. Vier opeenvolgende droge regenseizoenen en jaren van geweld zijn verantwoordelijk voor het verstoren van de voedselvoorziening in Somalië Volgens de Verenigde Naties zijn alleen al dit jaar 750.000 mensen ontheemd als gevolg van de droogte. De situatie in Somalië zal naar verwachting tot zeker maart volgend jaar kritiek blijven.