VS-senator John Fetterman in ziekenhuis voor depressie

John Fetterman, die na een beroerte en een moeizame campagne verkozen werd als senator in de VS, en daarmee de Democratische meerderheid in de Senaat verstevigde, kent een moeizame start van zijn werkzaamheden. Eerst werd hij gehospitaliseerd met fysieke klachten. Een week later liet hij zich opnemen voor depressie.

In mei 2022, vier dagen voor zijn primary in de staat Pennsylvania, kreeg John Fetterman (53) een beroerte. Zijn campagne was niet heel open over wat er met hem aan de hand was, minimaliseerde in elk geval de gevolgen. Fetterman trad niet terug, en werd in de primary met voorsprong de Democratische Senaatskandidaat. Hij zou het, na enige maanden rust, opnemen tegen de door Donald Trump ondersteunde Republikein en tv-dokter Mehmet Oz. De verkiezing was cruciaal. Het ging om een open zetel, die eerder in handen van de Republikeinen was. Een overwinning van Fetterman zou de Democratische meerderheid in de Senaat tijdens een moeilijke tussentijdse verkiezing kunnen veiligstellen of zelfs, wat uiteindelijk gebeurde, uitbreiden.

De campagne viel moeilijk voor Fetterman. Zijn herstel was duidelijk verre van compleet. Hij beperkte zijn publieke optredens tot een minimum, hield interacties met kiezers kort. Hij stemde in met één debat dat een helletocht werd. Hij herhaalde steevast dezelfde dingen, kon zijn tijd soms niet volmaken, kon niet uitleggen waarom hij van mening was veranderd, speelde slecht in op vragen. Zijn tegenstander Oz was echter zo glad en blinkend in dat debat dat Fettermans kansen niet al te zeer leden onder zijn wanprestatie. En hij kon duidelijk maken dat hij er zou zijn voor kiezers als hij, die door het lot waren getroffen en hulp nodig hadden.

Een van zijn grote problemen leek op dat moment te zijn dat zijn gehoor door de beroerte was aangetast. Hij kon vragen niet horen, las ze af van een computer met spraaktechnologie, die volgens zijn medewerkers tijdens het debat niet optimaal functioneerde.

Na zijn kiesoverwinning in november kon Fetterman het twee maanden rustig houden. Maar het leven in de Senaat, vanaf begin januari, eiste zijn tol. Vorige week voelde hij zich draaierig. Men vreesde voor een nieuwe beroerte, en hij werd ter controle in een ziekenhuis opgenomen. Na observatie werd hij weer ontslagen: er was geen sprake van een nieuwe beroerte.

NYT John Fetterman article link: https://t.co/UHyhLifipS — Byron York (@ByronYork) February 10, 2023

Na dat ontslag uit het ziekenhuis gaf The New York Times een overzicht van de problemen waarmee Fetterman kampte. Hij had nooit een normaal herstel gehad. Hij moest terwijl hij campagne voerde en allerlei andere dingen aan zijn hoofd had, een overgang maken waar de meeste mensen véél tijd en rust voor nodig hebben. Voor zijn beroerte was Fetterman het ‘rots in de branding’ type, waarbij hij als een boom van een vent, 2 meter hoog, zwaar, met tatoeages, automatisch kracht uitstraalde. Nu was hij ineens hulpbehoevend.

Dat werd nog pijnlijker duidelijk toen hij vanaf januari in het Senaatsbad werd gegooid. Ja, hij werd ondersteund door technologie. Hij kon op zijn computer via onderschriften de debatten volgen. De computer ging automatisch met hem mee, als hij rechtstond of ging zitten. Maar zijn leven was ineens zoveel drukker dan goed voor hem was. De ene verplichting volgde op de andere: State of the Union, vragensessie met kiezers, Senaatszittingen, een bezinningsdag van zijn partij…

Donderdagavond meldden zijn diensten (die nu wel de buitenwereld snel op de hoogte brengen) dat hij zich in het Walter Reed militair ziekenhuis had laten opnemen voor ‘klinische depressie’. ‘Hoewel John doorheen zijn leven episodes van depressie had, werd dat pas de voorbije weken serieus’, aldus een mededeling. ‘Nadat ze hem onderzochten zegden de artsen in Walter Reed dat John de zorgen zal krijgen die hij nodig heeft, en snel weer de oude zal zijn’.

Zijn echtgenote Gisele voegde aan de officiële mededeling van een tweet toe: ‘Na wat hij het voorbije jaar heeft doorgemaakt, is er wellicht niemand die minder over zijn eigen gezondheid wil praten dan John. Ik ben zo trots op hem dat hij om hulp vroeg en de zorgen krijgt die hij nodig heeft’.

Wat dat ‘snel weer de oude zijn’ betreft: NBC kreeg te horen dat er toch rekening gehouden wordt met een hospitalisatie van enkele weken. Het is moeilijk het onderscheid te maken tussen de gevolgen van de beroerte en de depressie, liet een anonieme topmedewerker van Fetterman aan de zender weten, je weet niet ‘of hij je niet hoort, dan wel gebukt gaat onder zijn depressie en sociale angst’.

Andere zenders melden dat Fetterman er niet aan denkt zijn zetel op te geven en terug te treden als senator.

De episode, hoe pijnlijk ook, leidt tot sympathiebetuigingen, niet alleen van kiezers maar van politieke rivalen. Zo deed Ted Cruz, normaal niet de meest gevoelige van de Republikeinse senatoren (in een campagnefilmpje bakte hij ooit zijn bacon aan de smeulende loop van zijn geweer), een oproep om de privacy van Fetterman te respecteren: ‘Geestesziekte is echt & ernstig’, tweette hij. Ook zijn familie is erdoor getroffen.