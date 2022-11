Midterms: de verliezen voor de Democraten blijven voorlopig beperkt

De tellingen voor de midterms gaan trager dan gedacht. De Democraten hebben al enkele zetels kwijtgespeeld voor het Huis van Afgevaardigden, maar voorlopig is er geen tsunami aan verliezen. Of ze de 50-50 zetelverdeling in de Senaat kunnen behouden is nog onzeker.

Dat de Democraten hun nipte meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zullen verliezen, blijft heel waarschijnlijk. Met 220 van de 435 zetels in het oude Huis kunnen ze zich maar enkele zetels verlies permitteren. Om 6u40 in de Belgische ochtend waren ze zeven van hun zetels kwijt, en hadden ze er twee opgepikt van de Republikeinen.

In de staat Virginia hadden de Democraten bij de midterms van 2018 3 zetels van de Republikeinen afgesnoept. De Republikeinen dichtten zichzelf dit keer een goede kans toe om er minstens twee van terug te winnen, ook al omdat ze de kiesdistrictsgrenzen in het nadeel van de Democraten hebben hertekend. De Democraten verloren uiteindelijk een van de drie, en behielden er dus twee. Dat werd beschouwd als een vroege indicator voor wat op komst was.

Republikeinen hadden in de laatste dagen voor de verkiezing gehoopt op een grote doorbraak, waarbij ze zelf een aanzienlijke meerderheid in het Huis zouden verwerven. Ze wisten zich gedragen door een kiespubliek dat, zo bleek dinsdag ook uit exitpolls, deels héél kwaad is over inflatie en politieke impasse. Maar die grote doorbraak blijkt niet uit de voorlopige resultaten. En een tsunami zoals in 2010, toen de Democraten onder Obama 63 zetels kwijtspeelden, lijkt er niet aan te komen, ook al omdat de Democratische partij nu met minder zetels naar de stembus trok dan onder Obama. Naarmate de uren vorderden leken de Republikeinen behoorlijk ontgoocheld over hun voorlopige winst.

In de Senaat is er vooralsnog niets veranderd. De twee partijen hebben elk een fel betwiste zetel weten te behouden. De als slap beschouwde Republikeinse kandidaat voor Ohio, J.D. Vance, won vrij snel van Tim Ryan. De belaagde Democraat Maggie Hassan wist in New Hampshire haar zetel te behouden tegen een zelfs door zijn eigen partijapparaat geschuwde Republikein, Don Bolduc.

Het blijft wachten op de resultaten in onder meer Georgia, Arizona, Nevada, waar Republikeinen een Democratische zetel hopen in te palmen, en Wisconsin en Pennsylvania, waar Democraten een Republikeinse zetel viseren.

Primeurs bij de gouverneurs

In afwachting van meer definitieve resultaten in Huis en Senaat ging veel aandacht naar de 36 gouverneurs die verkozen werden. Ook daar bleef grote Republikeinse winst uit. Integendeel, in twee staten werd een Republikeinse gouverneur vervangen door een Democraat. De staat Maryland kreeg met Wes Moore voor het eerst een zwarte gouverneur. In Massachusetts won met Maura Healey voor het eerst een openlijk lesbische kandidaat een gouverneurschap in de VS. Ze wordt ook de eerste vrouwelijke gouverneur in Massachusetts.

Wes Moore © Reuters

Elders werden de oude gouverneurs herkozen. In New York werd uittredende Democraat Kathy Hochul uiteindelijk niet in de problemen gebracht. In Florida won Republikein Ron DeSantis met een straat voorsprong. Zijn verkiezing werd op gejoel ontvangen in Mar-a-Lago, Trumps woning en club in Florida. De aanhang van Trump vreest dat DeSantis een rivaal van de ex-president wordt in de presidentsverkiezingen van 2024.

In Georgia won uittredend gouverneur Brian Kemp verrassend gemakkelijk van Democratisch kopstuk Stacey Abrams, die hem meer weerwerk wist te bieden in 2018.

In Pennsylvania won de gematigde Democraat Josh Shapiro het gouverneurschap van Trumpiaan Doug Mastriano.

In Texas bleef Republikein Greg Abbott gouverneur ten koste van Beto O’Rourke.