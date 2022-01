De VS hebben woensdag financiële sancties opgelegd aan Milorad Dodik. De politieke leider van de Bosnische Serviërs wordt ervan beschuldigd 'de stabiliteit op de Balkan in gevaar te brengen'.

De sancties viseren de 'corrupte destabiliserende activiteiten' van de politicus die nu deel uitmaakt van het collegiaal presidentschap in Bosnië, en die een televisiestation 'onder zijn controle' heeft, Alternativna Televizija. De zetel daarvan bevindt zich in Banja Luka, de hoofdstad van het Servische deel van het land.

De president van het Servische deel van Bosnië kan nu niet langer bij zijn banktegoeden en andere eigendommen in de VS, en Amerikanen mogen geen zaken met hem doen.

Het parlement van de Republika Srpska, het autonome Servische deel van Bosnië-Herzegovina, besloot vorige maand de Bosnische staat bevoegdheden op het vlak van belastinginning, justitie en defensie te ontnemen, wat als een stap richting afscheiding geldt. Dodik zei destijds dat de Bosnische staat 'zich in een richting beweegt die we niet hadden afgesproken toen we de Dayton-vredesakkoorden tekenden'.

Deze akkoorden maakten in 1995 een einde aan de Bosnische burgeroorlog, waarop het land werd opgesplitst in twee autonome delen, de Republika Srpska en de Federatie van Bosnië en Herzegovina, waar vooral Kroaten en moslims wonen.

De Amerikaanse regering stelt dat Dodik de Dayton-akkoorden belemmert en een 'aanzienlijke bedreiging vormt voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Bosnië-Herzegovina'. Hij wordt ook beschuldigd van corruptie en zelfverrijking door misbruik van zijn positie te maken.

