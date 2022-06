VS: opnieuw betogingen tegen schrappen federaal recht op abortus

Voorstanders van het recht op abortus in de Verenigde Staten zijn zaterdag voor de tweede dag op rij in meerdere steden de straat opgetrokken om hun ongenoegen kenbaar te maken over de beslissing van het Hooggerechtshof.

Vrijdag maakte de hoogste rechtbank een einde aan het historische Roe vs. Wade-arrest uit 1973, dat het recht op abortus in de grondwet verankerde.

Voor het Hooggerechtshof in Washington hadden enkele duizenden mensen verzameld, omringd door hekken en onder politiebescherming. Behalve de voorstanders van het recht op abortus, waren ook enkele tientallen anti-abortusactivisten naar het Supreme Court afgezakt.

Ook in Los Angeles werd betoogd. De gouverneurs van Californië en andere Democratische staten hebben beloofd om de toegang tot abortus te blijven beschermen. In staten geleid door Republikeinse gouverneurs, zoals Missouri, South Dakota of Georgia, sloot de afgelopen dagen het ene na andere abortuscentrum. In steden in deze staten staan ook protesten gepland.

Ook vrijdag waren er al betogingen, die hier en daar uitdraaiden op geweld. Dat was onder meer het geval in Cedar Rapids, in Iowa, waar een bestelwagen inreed op een groep betogers. Volgens plaatselijke media raakte een vrouw daarbij gewond aan de voet. In Arizona gebruikte de politie traangas om manifestanten uiteen te drijven ‘die herhaaldelijk tegen de ramen van de Senaat van Arizona sloegen’.