VS leggen op G7-top sancties op aan Russische staatsdefensiebedrijven

De Verenigde Staten leggen sancties op aan Russische defensiebedrijven die eigendom zijn van de staat. Dat heeft een lid van de Amerikaanse delegatie in de marge van de G7-top in Duitsland gezegd. Maandag staat de Russische invasie in Oekraïne hoog op de agenda van de top.

‘Bedoeling is het vermogen van Rusland te beperken om het militaire materieel te vervangen dat het al verloren heeft tijdens de brutale oorlog tegen Oekraïne’, zo zei de ambtenaar van het Witte Huis op de tweede dag van de top in Elmau, in de deelstaat Beieren. Concreet gaat Washington een hoger tarief toepassen op meer dan 570 groepen Russische producten met een waarde van ongeveer 2,3 miljard dollar.

De Amerikaanse president Joe Biden en de andere leiders van de G7 zouden toestemming vragen om de inkomsten uit de tarieven op Russische goederen te gebruiken voor de Oekraïense oorlogsinspanningen, zei hij. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zich maandagochtend aangesloten bij de eerste werksessie van de staatshoofden en regeringsleiders.

De top van de zeven belangrijke democratische industrielanden is zondagmiddag begonnen en zal tot dinsdag duren. Naast de VS zitten ook Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Japan in de G7. EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Raadsvoorzitter Charles Michel nemen ook deel aan de top.