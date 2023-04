VS-Hooggerechtshof geeft abortuspil minstens enkele dagen respijt

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft vrijdag de beslissing van het federaal hof van beroep in New Orleans over de toegang tot de abortuspil mifepriston tijdelijk opgeschort. Daardoor blijft de pil tot woensdag middernacht verkrijgbaar.

De regering had een spoedprocedure ingediend bij het Hooggerechtshof. Dat Hof heeft beslist de toegang tot de abortuspil te verlengen tot woensdag middernacht. Dat geeft het Hof de tijd om alle besluiten van lagere rechtbanken en alle argumenten van voor- en tegenstanders te bestuderen.

Verleden week vrijdag had een federale rechtbank in Amarillo, Texas, beslist om de vergunning voor mifepriston op te schorten, en daarmee de goedkeuring uit 2000 door de Food and Drug Administration (FDA), die bevoegd is voor de vergunningen voor medicijnen, terug te draaien. De schorsing zou een week later in heel het land van kracht worden.

Om het helemaal verwarrend te maken voor apothekers, medisch personeel en zwangere vrouwen: ongeveer een uur nadat de conservatieve, door president Trump aangestelde rechter in Amarillo deze beslissing trof, oordeelde een rechter in de staat Washington, aangesteld door president Obama, dat de pil beschikbaar moest blijven in staten waar abortus legaal is. Twee federale rechters beslisten tegenstrijdig over de pil.

De Amerikaanse regering en ook Danco Laboratories, de producent van mifepristone, gingen in beroep tegen de beslissing uit Amarillo, waarbij, argumenteerden ze, een niet wetenschappelijk geschoolde rechter de beslissingen van de wetenschappelijke diensten van de FDA ongedaan maakte. Een behandeling met mifepriston is in de VS de meest gebruikte methode voor abortussen, en is volgens bijna alle specialisten heel veilig. Mifepriston wordt ook gebruikt bij miskramen.

Het hof van beroep in New Orleans besliste woensdag, met twee stemmen tegen één, dat de abortuspil blijvend toegankelijk moet zijn, maar dat wel met enkele voorwaarden. Zo mag de pil enkel in de eerste zeven weken van een zwangerschap worden gebruikt – 3 weken minder dan tot nu -, mag enkel een arts ze nog verstrekken en kunnen ze niet langer legaal per post besteld worden.

Ook dit vonnis vocht de regering Biden aan.

Het Hooggerechtshof, dat in juni vorig jaar het federaal recht op abortus schrapte, zal nu wellicht midden volgende week een oordeel vellen over het lot van deze abortuspil.