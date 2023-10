VS: ‘Grootste staking ooit in gezondheidszorg’

Meer dan 75.000 werknemers van Kaiser Permanente hebben woensdag een driedaagse staking aangevat in de Verenigde Staten. Kaiser Permanente is een van ’s lands grootste gezondheidszorgverstrekkers.

De coalitie van vakbonden die opriep tot actie spreekt van de grootste actie in de Amerikaanse gezondheidszorg.

De initiatiefnemers riepen op het werk neer te leggen in onder meer Californië, Oregon, Virginia en Washington DC. Ook Colorado en de staat Washington zijn betrokken, voegt de nieuwswebsite van zender CNN toe.

De meer dan 75.000 werknemers aangesloten bij de vakbond die het werk neerleggen, zijn goed voor zowat 40 procent van het personeel van Kaiser Permanente. De bonden willen met de actie ‘oneerlijke werkpraktijken’ aan de kaak stellen. Ze hekelen bijvoorbeeld een personeelstekort en eisen hogere lonen. Volgens CNN leggen onder meer verplegers, diëtisten onthaalmedewerkers, oogzorgkundigen en apothekers het werk neer. Het gaat vooral om werknemers aan de Westkust en in Colorado. In Californië alleen gaat het om meer dan 68.000 mensen.

De voorbije maanden steeg het aantal sociale acties en stakingen in de VS. Er is momenteel ook een staking in de auto-industrie aan de gang.