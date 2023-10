VS-autostaking: ook akkoord bij Stellantis

De autogroep Stellantis heeft een (voor)akkoord afgesloten met vakbond UAW om een einde te maken aan een staking. Dat maakte UAW zaterdag bekend. Drie dagen geleden bereikte de vakbond ook al een akkoord met Ford.

Het akkoord komt er 44 dagen na het begin van de staking bij de ‘grote drie’ van de VS-auto-industrie: Ford, General Motors (GM) en Stellantis.

De vakbond had een ambitieus eisenpakket, waarbij de vierdagenweek en een loonsverhoging met 40 procent.

Woensdag bereikte Ford al een voorakkoord met UAW. Dat voorziet onder meer in een stijging van de basislonen met 25 procent tegen april 2028, wanneer de huidige overeenkomst zal aflopen, en daarbovenop nog indexaanpassingen. Zaterdag volgde een gelijkaardige deal met Stellantis. Vakbondsbaas Shawn Fain zei dat er in het geval van Stellantis (dat in de VS onder meer Chrysler-voertuigen en Jeeps produceert) ook een gesloten fabriek heropend zal worden, en er extra werkgelegenheid komt in een batterijfabriek voor elektrische voertuigen.

Het zal nog enige tijd duren eer we weten of het voorakkoord door de UAW-leden wordt goedgekeurd.

Het gaat eerst naar een bespreking met de vakbondstop. Donderdag zal de tekst van de overeenkomst worden gepubliceerd. Het akkoord wordt daarna via het internet en via plaatselijke vergaderingen aan de vakbondsleden voorgelegd en uitgelegd. Daarna volgt de stemming.

In afwachting daarvan gaat het personeel weer aan het werk.

Alleen bij GM gaan de stakingen nu nog voort.