Voorzitter Senaatscommissie belooft onderzoek naar gesprekken over afzetting Trump

Dat heeft hij gezegd in een reactie aan CBS.

In een interview met die zender had voormalig adjunct-directeur van de FBI Andrew McCabe verklaard dat het Amerikaanse ministerie van Justitie na het ontslag van FBI-baas James Comey gesprekken heeft gevoerd over de vraag of het 25steamendement op de grondwet bruikbaar was om Trump uit zijn ambt te ontzetten.

'Ik vind het verbijsterend dat een van de belangrijkste wetshandhavers in dit land op de nationale televisie vertelt over een conversatie met de viceminister van Justitie (Rod Rosenstein, nvdr.) over de mogelijkheid om de president af te zetten,' zegt Graham.

Graham vergelijkt een en ander met een potentiële 'administratieve staatsgreep'. Hij belooft een hoorzitting. 'Iedereen in dit land moet volgens mij weten wat er echt gebeurd is. Ik zal al het mogelijke doen om dit tot op het bot uit te zoeken.'

Rosenstein zelf heeft de verklaringen van McCabe al ontkend. Volgens het Witte Huis heeft de vorig jaar ontslagen FBI-topfunctionaris 'geen enkele geloofwaardigheid'.

Open oorlog

Feit is wel dat de relatie tussen Trump en zijn eigen ministerie van Justitie vorig jaar enorm verziekt is geraakt.

In november werd Jeff Sessions nog de laan uitgestuurd als attorney general. Sessions was tijdens de verkiezingscampagne voor 2016 een medestander van het eerste uur van Trump, maar had het intussen helemaal verkorven bij de president.