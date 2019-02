Voormalige adjunct-directeur FBI: 'Amerikaans ministerie van Justitie heeft afzetting Trump besproken'

McCabe zei dit tijdens een interview met het CBS-programma 60 Minutes. De New York Times heeft donderdag een deel van het interview gepubliceerd.

Volgens McCabe zouden er gesprekken zijn geweest over de vraag of het 25ste amendement op de grondwet bruikbaar was om Trump uit zijn ambt te ontzetten. Dat amendement stelt dat een president afgezet kan worden als zijn gezondheidstoestand hem niet meer toelaat om zijn ambt uit te voeren.

'Er waren ontmoetingen in het ministerie van Justitie waar werd besproken of de vicepresident en een meerderheid van het kabinet samen te brengen was om de president op basis van het 25ste amendement te ontslaan', aldus Scott Pelley, die McCabe interviewde voor CBS. 'De belangrijkste figuren binnen de Amerikaanse rechtshandhaving hebben geprobeerd om uit te zoeken wat ze met de president kunnen aanvangen.'

Ook verklaarde McCabe dat hij door het ontslag van Comey in mei 2017 zelf vreesde voor zijn baan. Zijn ontslag kon er volgens hem dan weer toe leiden dat Trump het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen zou begraven. 'De dag na zijn ontslag heb ik een ontmoeting gehad met het team dat het Rusland-onderzoek voerde', zei McCabe, die zelf in maart 2018 de laan is uitgevlogen. 'Ik was zo bezorgd, dat ik het onderzoek wilde verankeren op een solide, onuitwisbare basis, zodat het niet werd afgesloten als ik overgeplaatst zou worden of ontslagen.'

Trump reageerde op Twitter al uitgebreid. 'De in ongenade gevallen FBI-directeur Andrew McCabe doet zich voor als een "arm engeltje", terwijl hij eigenlijk een belangrijke factor was in het schandaal rond valse Hillary en de Russische hoax - een marionet van James Comey. Het rapport van de Inspector General over McCabe was verwoestend', schrijft Trump. Hij voegt toe dat de vrouw van McCabe veel geld kreeg van de Clinton-campagne, en dat hij Clinton daarom heeft laten doen. 'McCabe is een schande voor ons land', besluit Trump.

CBS zendt het interview zondag uit.