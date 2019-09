Analisten van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase zijn ervan overtuigd dat de tweets van de Amerikaanse president Donald Trump een impact hebben op de financiële markten. Om hun gelijk te bewijzen, hebben ze de 'Volfefe'-index ontwikkeld. De naam ervan verwijst naar het onbestaande woord 'covfefe' dat Trump in 2017 in een tweet gebruikte, gecombineerd met de term 'volatiliteit'.

'De president heeft sinds hij aan de macht is meer dan 10.000 tweets verstuurd en het tempo loopt de laatste maanden op', zeggen de analisten van JPMorgan Chase. En vaak twittert Trump over onderwerpen die gevoelig liggen op de financiële markten, zoals de handel en het monetair beleid. Hij laat zich bijvoorbeeld uit over stappen in de handelsoorlog tussen de VS en China, of hij valt de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank openlijk aan. 'We hebben stevige bewijzen gevonden dat die tweets de rente op de Amerikaanse staatsschuld op de financiële markt meer en meer deden bewegen, vlak nadat de president ze verzonden had', stellen de analisten.

Tussen de 4.000 tweets die Trump in 2018 en 2019 verstuurde wanneer de beurzen geopend waren, konden ze er 146 identificeren die een echte invloed hadden op de koersen. Trefwoorden als China, miljarden, producten en dollars lijken sterkere reacties uit te lokken, net als berichten over het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Nog volgens de analisten kan de index, die momenteel focust op de schuldenmarkt, vrij gemakkelijk worden uitgebreid naar de aandelen- of de valutamarkten. Trump heeft meer dan 64 miljoen volgers op Twitter.