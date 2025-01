VN: ruim een miljoen Soedanezen zijn naar Zuid-Soedan gevlucht

In het door oorlog verscheurde Soedan zijn volgens de Verenigde Naties meer dan een miljoen mensen naar het naburige Zuid-Soedan gevlucht. Het cijfer illustreert volgens de VN de omvang van de aanhoudende humanitaire crisis.

Het conflict tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) is al sinds april 2023 aan de gang en heeft inmiddels tienduizenden doden geëist. Volgens hulp- en mensenrechtenorganisaties heeft het geweld geleid tot een enorme humanitaire crisis en staat Soedan op de rand van een hongersnood. In totaal zouden meer dan 12 miljoen mensen ontheemd zijn.

De afgelopen 21 maanden staken zo’n 770.000 mensen de grenspost Joda over, terwijl tienduizenden anderen via andere toegangspunten Zuid-Soedan zijn binnengekomen, goed voor alles samen meer dan een miljoen mensen die er hun toevlucht hebben gezocht als gevolg van het conflict, zo blijkt uit gegevens van de VN die dinsdag zijn gepubliceerd. De meesten onder hen zijn Zuid-Soedanezen die eerder hun land verlieten om te ontsnappen aan de burgeroorlog die in 2013 uitbarstte, aldus het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen.

‘De toestroom van meer dan een miljoen mensen in Zuid-Soedan is een opvallend en ontnuchterend cijfer dat de groeiende omvang van deze crisis laat zien’, verklaarde Sanaa Abdalla Omer, een vertegenwoordiger in Zuid-Soedan van de vluchtelingenorganisatie. ‘De inwoners van Zuid-Soedan blijven buitengewoon vrijgevig, verwelkomen mensen in nood en delen de weinige middelen die ze hebben, maar ze kunnen deze enorme verantwoordelijkheid niet alleen dragen.’