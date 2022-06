VN: meer dan 100 miljoen vluchtelingen, ‘dramatische mijlpaal’

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. Dat meldt het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR).

UNHCR-topman Filippo Grandi sprak in het Zwitserse Genève van een ‘dramatische mijlpaal’ die bereikt werd door de oorlogen in onder meer Oekraïne en Afghanistan. Deze trend kan alleen worden gekeerd door een nieuwe, gezamenlijke inspanning om vrede te stichten, zegt de Hoge Commissaris.

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne is de grootste en snelst groeiende crisis sinds de oprichting van de UNHCR in 1951, staat donderdag in het jaarverslag van de organisatie. Het rapport gaat over 2021, maar bevat ook het aantal Oekraïense vluchtelingen om duidelijk te maken hoe verwoestend de oorlog is. Met de vluchtelingen uit Oekraïne erbij komt men aan het totaal van 100 miljoen.

‘Sombere vooruitzichten’

‘De cijfers inzake vluchtelingen zijn in het laatste decennium elk jaar gestegen’, aldus Grandi in een persbericht. ‘Ofwel komt de internationale gemeenschap samen om actie te ondernemen en iets te doen aan deze menselijke tragedie, conflicten op te lossen en duurzame oplossingen te vinden, ofwel zal deze verschrikkelijke trend zich voortzetten.’ UNHCR waarschuwt bovendien dat voedselschaarste, inflatie en de klimaatcrisis nog bijdragen aan de ontberingen van mensen, ‘waardoor de humanitaire respons verder onder druk komt te staan en de financieringsvooruitzichten in veel situaties somber zijn’.

Eind december 2021 waren 89,3 miljoen mensen op de vlucht wegens oorlog, geweld, vervolgingen en mensenrechtenschendingen, acht procent meer dan een jaar eerder. Tegenover tien jaar eerder waren er eind vorig jaar dubbel zoveel mensen op de vlucht. 2021 was bovendien opmerkelijk vanwege het aantal conflicten dat escaleerde en nieuwe conflicten die oplaaiden. Volgens de Wereldbank werden 23 landen, met een gezamenlijke bevolking van 850 miljoen geconfronteerd met conflicten van gemiddelde of hoge intensiteit.