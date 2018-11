VN-bemiddelaar voor Jemen wil snel vredesgesprekken in Zweden

Die gesprekken zouden plaatsvinden in Zweden, zo kondigde de bemiddelaar vrijdag aan voor de VN-Veiligheidsraad.

In Jemen strijdt de regering tegen de Houthi-rebellen. De Jemenitische regering krijgt de steun van een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, terwijl de rebellen gesteund worden door Iran. Door de oorlog is de economie in elkaar gestort en voltrekt zich één van de ergste humanitaire rampen van het moment: zowat de helft van de Jemenitische bevolking is met de hongerdood bedreigd.

Volgens Martin Griffiths hebben zowel de regering als de rebellen 'een vernieuwd engagement' getoond om tot een politieke oplossing te komen. Ze zouden ook 'solide garanties' hebben gegeven dat ze aan de onderhandelingstafel zullen plaatsnemen. 'Ik geloof dat die oprecht zijn', aldus de VN-gezant.

Er zouden al afspraken zijn gemaakt over medische evacuaties uit de stad Sanaa en over de uitwisseling van gevangenen. 'Met dat in het achterhoofd, wil ik alle partijen snel samenbrengen in Zweden', aldus de VN-bemiddelaar. 'Ik denk dat alle obstakels bijna opgeruimd zijn.' Maar een precieze datum ligt nog niet vast.

Griffiths trekt volgende week naar Sanaa om voorbereidingen te treffen. Enkele maanden geleden werden al vredesgesprekken in het vooruitzicht gesteld in Genève, maar die werden op het laatste moment afgeblazen.