VK: Mensenrechtenhof blokkeert uitwijzing migrant naar Rwanda

Het Europees Mensenrechtenhof houdt de uitwijzing tegen van een van de zeven migranten die Londen op een eerste hervestigingsvlucht naar Rwanda wilde zetten.

Dat meldt de ngo Care4Calais dinsdagavond, kort voor die eerste vlucht moet vertrekken. De rechtbank bevestigde intussen de beslissing.

Deze beslissing opent, volgens de ngo, nu de deur voor de zes andere migranten om gelijkaardige claims in te dienen.

De Irakees die naar de Europese rechtbank trok, mag nu voorlopig nog drie weken in het Verenigd Koninkrijk blijven. Eerder dit jaar kwamen Londen en Kigali overeen dat vluchtelingen die clandestien via het Kanaal in het Verenigd Koninkrijk aankwamen naar Rwanda gestuurd kunnen worden. In ruil betaalt Londen goed 140 miljoen euro. De plannen leidden al snel tot een storm van protest, van de Church of England, de Verenigde Naties en naar verluidt ook van kroonprins Charles. Toch zette de regering van Boris Johnson door met de plannen.

Het aantal vluchtelingen op de eerste vlucht lag aanvankelijk op 130, maar een hele reeks juridische procedures perkte dat aantal fors in. Nu zouden, nog volgens Care4Calais, nog zes mensen naar Rwanda vliegen. De regering in Londen wil onder meer met deze maatregel voorkomen dat migranten vanuit Frankrijk de gevaarlijke overtocht over het Kanaal wagen.