Verkiezingen VS: Resultaten staan in Florida en Georgia nog ter discussie

In Florida komt er waarschijnlijk een hertelling, voor zowel de senaatszetel als het gouverneurschap. Het stemmenverschil tussen de kandidaten is te klein. In Georgia weigert de gouverneurskandidate voor de Democraten, de Afro-Amerikaanse Stacey Abrams, haar nederlaag te erkennen. Tegen zittend gouverneur Brian Kemp werd de avond van de verkiezingen al een klacht ingediend.

Bij een stemmenverschil van minder dan een half procent tussen de kandidaten moet er in Florida automatisch een hertelling komen. Bij een verschil van 0,25 procentpunt moet de hertelling zelfs manueel gebeuren en dat kan weken aanslepen. Dergelijke taferelen speelden zich al eens af in 2000, bij de presidentsverkiezingen tussen Al Gore en George W. Bush. Die laatste won uiteindelijk het pleit, na tussenkomst van het Hooggerechtshof.

Nu blijkt dat de Democratische senator Bill Nelson slechts 0,22 procentpunt minder stemmen achter zijn naam kreeg dan zijn Republikeinse tegenhanger Rick Scott. Die laatste riep zichzelf tot overwinnaar uit. 'Maar rekening houdend met de omvang van Florida, menen we dat het resultaat van de verkiezingen nog niet gekend is en er een hertelling nodig is', verklaarde de advocaat van Nelson, Marc Elias, donderdag.

Op zijn beurt claimt Scott dat verkiezingsofficials in twee gemeenten sjoemelen met de resultaten, en proberen om de Senaatsverkiezing van hem te 'stelen'. Hij beantwoordde donderdag geen vragen van journalisten over die claim.

Ook president Donald Trump sprak op Twitter van een 'corruptieschandaal' en 'verkiezingsfraude' in Florida, zonder daarvoor bewijs te leveren. Na de verkiezingen in 2016 claimde Trump dat hij de meerderheid van de stemmen zou hebben ontvangen als er niet 'miljoenen illegale stemmen' waren uitgebracht. Uit onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat er geen sprake is van grootschalige verkiezingsfraude in de VS.

Law Enforcement is looking into another big corruption scandal having to do with Election Fraud in #Broward and Palm Beach. Florida voted for Rick Scott! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018

Ondertussen blijft het ook voor het gouverneurschap in Florida nagelbijten. De Democratische kandidaat Andrew Gillum gaf eerder zijn nederlaag toe, maar merkt nu op dat er nog veel stembrieven niet geteld werden, meer dan aanvankelijk gedacht. Het verschil tussen hem en zijn Republikeinse rivaal Ron deSantis is miniem, met respectievelijk 49,15 procent en 49,62 procent. Het team van Gillum sluit niet uit dat ze toch een hertelling zullen vragen. Ze stelden zelfs al een advocaat aan: Barry Richard, die in 2000 George W. Bush verdedigde.

Ook strijd in Georgia onbeslist

In de naburige staat Georgia riep Republikein Brian Kemp zichzelf donderdag tot winnaar uit. Maar zijn rivale Stacey Abrams, die gehoopt had de eerste zwarte vrouwelijke gouverneur van het land te worden, weigert haar nederlaag te erkennen. Volgens haar misbruikte Kemp zijn positie als 'secretary of state' om bepaalde kiezers te beletten hun stem uit te brengen. Zo konden tienduizenden, vooral zwarte kiezers, zich niet registreren vanwege de verstrengde wetgeving rond hun identificatie.

Er werd een klacht ingediend tegen Kemp wegens belangenvermenging. De klagers vragen dat de zittende gouverneur een vervanger aanduidt voor Kemp om nieuwe verkiezingen te coördineren als de resultaten te dicht bij elkaar liggen.

Abrams behaalde 48,73 procent van de stemmen tegen 50,33 procent voor Kemp. 'Maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Hoe kan men dan de overwinning claimen?', aldus haar advocaat, John Chandler.