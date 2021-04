De Verenigde Staten gaan alle resterende strijdkrachten terugtrekken die in Irak de radicaalislamitische terreurgroep Islamitische Staat (IS) bestrijden.

Dat hebben de twee landen woensdag afgesproken, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Als reden voor de terugtrekking verwijzen de landen naar de 'toegenomen capaciteit' van de Iraakse veiligheidstroepen. Later wordt nog afgesproken wanneer de troepen van de VS en andere landen die meehielpen in de strijd tegen IS, uit Irak vertrekken. Amerikaanse militairen zullen nog wel actief zijn in Irak om het leger met adviezen en trainingen bij te staan in de strijd tegen IS.

De overgang van de Amerikaanse en andere internationale troepen van gevechtsoperaties naar het trainen, uitrusten en assisteren van het Iraakse leger 'weerspiegelt het succes' van de strategische samenwerking, aldus een gezamenlijke verklaring van de VS en Irak. 'Het verzekert de steun aan de voortdurende inspanningen van de Iraakse strijdkrachten om ervoor te zorgen dat IS nooit meer de stabiliteit van Irak kan bedreigen.'

De twee landen hadden hun eerste 'strategische dialoog' sinds Joe Biden Amerikaans president is. Volgens beide landen is het Iraakse leger aanzienlijk beter geworden. Net als zijn voorganger Donald Trump zoekt ook Biden naar manieren om een einde te maken aan wat inmiddels 'eindeloze oorlogen' worden genoemd. Onder Trump daalde het aantal Amerikaanse manschappen in Irak al tot 2.500 begin dit jaar.

Het besluit van woensdag komt er terwijl Amerikaanse troepen vrijwel dagelijks worden bestookt met raketten van sjiitische paramilitaire groepen die banden hebben met Iran. Irak heeft beloofd de bases te beschermen.

