Guatemala en de VS hebben vrijdag dan toch een migratieakkoord afgesloten. Het akkoord kwam er op vraag van Washington, dat mede op die manier hoopt de migratiecrisis aan de grens met Mexico op te lossen.

'Ze doen wat we hen hebben gevraagd te doen', verklaarde de Amerikaanse president Donald Trump na de ondertekening van het akkoord aan de pers.

De overeenkomst houdt in dat het Centraal-Amerikaanse land als veilig derde land wordt verklaard voor asielzoekers. Migranten die via Guatemala reizen, zouden zo niet langer asiel kunnen aanvragen in de VS. Het Witte Huis hoopt daarmee de asielstroom vanuit Honduras en El Salvador te beperken.

Eerder kwam er echter nog een kink in de kabel toen een rechtbank oordeelde dat de Guatemalaanse president Jimmy Morales daar niet kon mee instemmen zonder de goedkeuring van het parlement. Daarop dreigde Trump met invoerrechten indien Guatemala het migratieakkoord niet zou goedkeuren.