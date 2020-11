Het Verenigd Koninkrijk heeft niet binnen de maand gereageerd op de Europese aanmaning over de omstreden brexitwet van de Britse regering. De Europese Commissie beraadt zich nu over eventuele volgende stappen.

De Europese Commissie leidde op 1 oktober een inbreukprocedure in tegen het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding is een omstreden wetsontwerp van de Britse regering, de 'Internal Market Bill'. Die zou de Britten toelaten om bepaalde passages uit het echtscheidingsakkoord dat ze vorig jaar met de Europese Unie sloten, te omzeilen. Dat is een schending van de verplichtingen in het scheidingsakkoord, oordeelde Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie.

Londen kreeg een maand de tijd om te reageren op de ingebrekestelling, maar dat is niet gebeurd, zegt een woordvoerder van de Commissie dinsdag. De EU voert de druk nu op met een aanmaning, een 'met redenen omkleed advies' in het jargon. Als ook daar geen reactie op komt, dan volgt mogelijk een verwijzing naar het Europees Hof van Justitie. De hele discussie draait vooral om het protocol dat een nieuwe harde grens tussen de republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland moet vermijden eens het Verenigd Koninkrijk op 31 december definitief uit de Europese douane-unie en de interne markt stapt.

Volgens de gemaakte afspraken blijven de Europese regels grotendeels van toepassing in Noord-Ierland, maar volgens de Europese Commissie sleutelt de Internal Market Bill aan die afspraak.

Intussen onderhandelen Londen en Brussel nog altijd over een alomvattend handelsakkoord dat een harde crash uit de Europese markt eind dit jaar moet voorkomen. Die onderhandelingen verlopen moeizaam.

